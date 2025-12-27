Με τραγική κατάληξη έληξε το θρίλερ της εξαφάνισης ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, με τους διασώστες να εντοπίζουν νεκρούς τρεις άνδρες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα την Παρασκευή (26/12), σκορπίζοντας θλίψη στους δικούς τους ανθρώπους.

Επί ώρες τους αναζητούσαν οι συγγενείς τους στα κινητά τηλέφωνα, χωρίς να καταφέρουν να τους εντοπίσουν.

«Έπαιρνα τηλέφωνο δύο μέρες, δεν μου το σήκωνε. Δεν ήξερα πού πήγε, θα μου έλεγε μετά, όταν θα ερχόταν», περιγράφει η μητέρα της Δώρας Καπλάνη.

Οι γονείς πάλευαν στα κινητά, είχαν επιστρατεύσει φίλους από την περιοχή για να τους εντοπίσουν.

Παιχνίδι της μοίρας

Την ώρα που ένα εκ των θυμάτων, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε εξαφανιστεί στην ορεινή Φωκίδα, ο παππούς του άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο πατέρας του έμαθε ότι ο γιος του αγνοείται όταν του τηλεφώνησαν για να τον ενημερώσουν ότι ο παππούς του είχε φύγει από τη ζωή. Οι γονείς του, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον έμπειρο ορειβάτη γιο τους, κινητοποίησαν τους ντόπιους και βρήκαν και εκείνον νεκρό.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μάνα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον βρίσκουν και “έφυγε” λέει ο παππούς του, να τον ενημερώσουμε. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι», δήλωσε φίλος του στον ΑΝΤ1.

Οι δύο φίλοι, Γιώργος και Κωνσταντίνος

Ο Γιώργος Δόμαλης ήταν μηχανικός υπολογιστών και είχε τη δική του start-up εταιρεία, και εργαζόταν εξ αποστάσεως ως μόνιμος κάτοικος του χωριού της ορεινής Φωκίδας, για να είναι κοντά στις χιονισμένες πλαγιές που αγαπούσε.

Ο Γιώργος ήταν φίλος με τον Κωνσταντίνο Πατίκα, ο οποίος είχε παρόμοιο παρελθόν. Προγραμματιστής υπολογιστών με καταγωγή από την Κοζάνη, εργαζόταν και αυτός εξ αποστάσεως σε πολυεθνική εταιρεία και ζούσε είτε στην Τσεχία, είτε γυρνούσε τον κόσμο με το τροχόσπιτό του. Ήταν λάτρης των extreme sports, χωρίς μεγάλη ορειβατική εμπειρία. Αυτά τα Χριστούγεννα είχε προγραμματίσει να είναι στην Ισπανία, αλλά για κάποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του φίλου του στην ορεινή Φωκίδα, όπως αποκαλύπτουν συγγενείς του.

«Την προηγούμενη Παρασκευή πήγαμε και φάγαμε μαζί, είχε έρθει για τα Χριστούγεννα και μου είπε ότι θα πήγαινε εκδρομή στην Ισπανία. Τώρα πώς “ξεγλίστρησε” και πήγε εκεί; Που τους πήγε και αυτός ο ξεναγός ο βλάκας, που τους πήγε εκεί πάνω. Δεν ήξερε τα μέρη το παιδί. Το χάσαμε το παιδί μας», ανέφερε θείος του Κωνσταντίνου.

«Ο Κωνσταντίνος δεν είχε (ορειβατική εμπειρία), όχι. Ήταν πολύ αθλητικό παιδί, με αυτό το κομμάτι δεν είχε (επαφή). Ο Γιώργος είχε μεγαλύτερη εμπειρία και ο Θανάσης είχε μεγάλη εμπειρία», αποκάλυψε φίλος του.

Περπάτησε την Κρήτη σε 15 ημέρες

Ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος ήταν ο μεγαλύτερος της ομάδας και με τη μεγαλύτερη ορειβατική εμπειρία. Ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και ήταν ενεργό μέλος ορειβατικών συλλόγων της Κρήτης. Μάλιστα είχε γίνει γνωστός όταν περπάτησε όλο το νησί σε 15 ημέρες.

Εκεί φαίνεται ότι γνώρισε τη δασκάλα από τα Τρίκαλα, διορισμένη εκπαιδευτικό στο νησί. Μαζί βρέθηκαν στα Βαρδούσια, στη μοιραία διαδρομή.

«Η Δώρα μου έκανε ορειβασία, ήταν ορειβάτισσα χρόνια. Ήταν 5 χρόνια στην Κρήτη, ήταν εκεί ορειβάτισσα και πήγε και σε σχολή», αποκαλύπτει η μητέρα της.