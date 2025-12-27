Με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι σοροί των 4 άτυχων ορειβατών από τη Φωκίδα που έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια όρη..

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δυσκολία, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σημειώθηκε στα Βαρδούσια όρη, ενώ το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ήταν εξαιρετικά δύσβατο λίγο πριν την κορυφή Κόρακας, μια περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική προσοχή: κάθε σορός μεταφερόταν ξεχωριστά, δεμένη σε βίντσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διασωστών.

Τις στιγμές της απομάκρυνσης των σορών των τεσσάρων άτυχων ορειβατών αποτυπώνει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στα δευτερόλεπτα του βίντεο εικονίζεται η στιγμή που η ειδική ομάδα διασωστών προσεγγίζει τις σορούς και τις παραδίδει στο ελικόπτερο.

Δείτε το

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη

θέση Κίρρα Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.