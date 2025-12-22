Τον Δεκέμβριο ο χρόνος μοιάζει να μαζεύεται και να κυλά πιο γρήγορα. Οι μέρες περνούν σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, οι ρυθμοί ανεβαίνουν και η καθημερινότητα γεμίζει από εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν πριν αλλάξει η χρονιά. Είναι η περίοδος που ακόμη και τα «δεδομένα» έξοδα μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής ή σπιτιού συχνά αντιμετωπίζεται ως μια υποχρέωση που πρέπει απλώς να τακτοποιηθεί, ακόμη κι αν αυτό οδηγεί σε λιγότερες καλύψεις ή σε έναν συμβιβασμό που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του ασφαλισμένου. Κι όμως, αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι τόσο το ποσό, όσο ο τρόπος που πληρώνεται. Και αυτό αρκεί για να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την προστασία.

Η ευελιξία ως απάντηση στο κόστος της ασφάλειας

Για πολλούς ανθρώπους, το πρόβλημα δεν είναι το συνολικό κόστος μιας ετήσιας ασφάλειας, αλλά η απαίτηση να καταβληθεί εφάπαξ. Ειδικά σε περιόδους αυξημένων εξόδων, ένα τέτοιο ποσό μπορεί να πιέσει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Από την άλλη, η πιστωτική κάρτα δεν είναι πάντα λύση. Άλλοι δεν διαθέτουν, άλλοι δεν θέλουν να δεσμεύσουν το διαθέσιμο όριό τους και αρκετοί επιδιώκουν μια πιο «καθαρή» διαχείριση των οικονομικών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται το FlexiPay της Hellas Direct, ένας τρόπος πληρωμής που επιτρέπει την εξόφληση της ετήσιας ασφάλειας σε 12 δόσεις με τη χρήση χρεωστικής κάρτας. Χωρίς δάνειο, χωρίς τραπεζικές εγκρίσεις και χωρίς να επιβαρύνεται η πιστωτική.

Πλήρης κάλυψη χωρίς οικονομικούς συμβιβασμούς

Όταν το κόστος μοιράζεται στον χρόνο, αλλάζει και η συμπεριφορά του ασφαλισμένου. Αντί να περιορίζεται στα απολύτως βασικά, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα που πραγματικά τον καλύπτει. Να προσθέσει προαιρετικές καλύψεις, να ενισχύσει την προστασία του οχήματος ή του σπιτιού του και να νιώθει ότι πληρώνει για κάτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Το FlexiPay λειτουργεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Συνδυάζει το όφελος της ετήσιας ασφάλειας, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και 40%, με την ευκολία της πληρωμής σε δόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων το επιλέγουν προσθέτουν τουλάχιστον μία προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριό τους, με την οδική βοήθεια να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η διαδικασία είναι απλή και διαφανής. Επιλέγεις το FlexiPay πριν την αγορά ή την ανανέωση του ασφαλιστηρίου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνεις το πλήρες 12μηνο πλάνο δόσεων. Έτσι, γνωρίζεις εξαρχής τι πληρώνεις και πότε.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω πάγιας εντολής στη χρεωστική κάρτα, τα ασφαλιστήρια είναι μηνιαία και ανανεώνονται αυτόματα. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Ο ασφαλισμένος μπορεί να διακόψει το συμβόλαιό του όποτε το θελήσει, χωρίς ποινές ή επιπλέον κόστος.

Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει μόνο για την ασφάλεια αυτοκινήτου αλλά καλύπτει πλέον και ασφάλειες μηχανής και σπιτιού, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές.

Όταν η ασφάλιση προσαρμόζεται στη ζωή

Η φιλοσοφία πίσω από το FlexiPay της Hellas Direct βασίζεται στην ιδέα ότι η ασφάλιση δεν πρέπει να είναι μια αγχωτική υποχρέωση, αλλά μια συνειδητή επιλογή. Όταν ο τρόπος πληρωμής προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του σύγχρονου νοικοκυριού, τότε η προστασία παύει να αντιμετωπίζεται ως βάρος.

Σε μια εποχή όπου η ευελιξία γίνεται ζητούμενο σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η δυνατότητα πληρωμής της ετήσιας ασφάλειας σε δόσεις με χρεωστική κάρτα δείχνει πώς ακόμα και ένα παραδοσιακό έξοδο μπορεί να επαναπροσδιοριστεί. Όχι με εκπτώσεις στην κάλυψη, αλλά με καλύτερη διαχείριση του κόστους.