Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2025 ότι η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε με τη συνέχιση των στρατιωτικών μέτρων, εφόσον το Κίεβο δεν δείξει διάθεση για ουσιαστική ειρηνευτική λύση.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά υπογράμμισε πως «αν η άλλη πλευρά αρνηθεί τον διάλογο και συνεχίσει στρατιωτικές ενέργειες, η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με άλλα μέσα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μία ημέρα πριν τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο, όπου αναμένονται συζητήσεις για τις δυνατότητες ειρηνευτικής συμφωνίας και την περαιτέρω αμερικανική στήριξη προς το Κίεβο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η τοποθέτηση Πούτιν αποσκοπεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα πίεσης προς την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της, ενόψει των επερχόμενων διπλωματικών επαφών και πιθανών πολιτικών εξελίξεων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια της σύγκρουσης.

Η Μόσχα επαναλαμβάνει ότι θεωρεί πως ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τερματιστεί μόνο εφόσον ληφθούν υπόψη οι ρωσικές απαιτήσεις για ασφάλεια και εδαφικό καθεστώς, ενώ το Κίεβο επιμένει στην αποκατάσταση της εδάφικής του ακεραιότητας.