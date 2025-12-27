Στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο αναμένεται να υποδεχθεί αύριο, Κυριακή (28/12), ο Ντόναλντ Τραμπ τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με βασικό στόχο την επίτευξη συμφωνίας γύρω από το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο.

Η προγραμματισμένη συνάντηση θεωρείται σαφές σημάδι ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει σε κρίσιμη φάση. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει το προηγούμενο διάστημα πως θα προχωρούσε σε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο μόνο εφόσον εκτιμούσε ότι η συμφωνία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

«Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο με τον πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X το πρωί της Παρασκευής (26/12), μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ούμεροφ. Την πραγματοποίηση της συνάντησης την Κυριακή επιβεβαίωσαν στο διεθνώς αναγνωρισμένο αμερικανικό μέσο Axios και ουκρανοί αξιωματούχοι.

Εντατική προεργασία

Το ραντεβού στο Μαρ-α-Λάγκο έρχεται στον απόηχο ενός εντατικού γύρου επαφών που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα. Εκεί, οι σύμβουλοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, είχαν συναντήσεις με κορυφαίους διαπραγματευτές τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας μακράς αλυσίδας συνομιλιών των τελευταίων δύο μηνών.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Ούμεροφ και τον ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ ως «θετικές και εποικοδομητικές».

«Έχουμε προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Έχουμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες από ό,τι το τελευταίο έτος. Θέλουμε να σπρώξουμε την μπάλα στο τέρμα. Προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο ίδιος αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρασκηνιακές επαφές συνεχίστηκαν αδιάκοπα ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Την περασμένη Πέμπτη, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

«Εργαζόμαστε πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να φέρουμε πιο κοντά το τέλος αυτού του βίαιου ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα έγγραφα και τα βήματα είναι ρεαλιστικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Ελπίζω ότι οι σημερινές χριστουγεννιάτικες συμφωνίες και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά την τηλεδιάσκεψη.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συνέχισαν τις επαφές τους τόσο με ουκρανούς διαπραγματευτές όσο και με ρώσους αξιωματούχους. Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε συνομιλίες με αμερικανούς ομολόγους του.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η πλειονότητα των βασικών παραμέτρων της συμφωνίας έχει ήδη συμφωνηθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο πλευρών. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι εγγυήσεις ασφάλειας που θα παράσχουν οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες στο Κίεβο.

«Θα παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας»

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να αποστείλει στη Γερουσία, προς επικύρωση, εγγύηση ασφάλειας με κείμενο βασισμένο στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

«Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα παρέχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, θα υπάρξει στρατιωτική αντίδραση και θα επαναφερθούν οι κυρώσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το ποιος θα έχει τον έλεγχο του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια.

Κεντρικό αγκάθι στις συνομιλίες παραμένει η ρωσική απαίτηση για πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από αμερικανικής πλευράς έχει τεθεί πρόταση ώστε οι περιοχές από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι ουκρανικές δυνάμεις να μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη».

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιμένει σε αντίστοιχη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τη σημερινή γραμμή ελέγχου και υπογράμμισε ότι οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν στην κρίση του ουκρανικού λαού μέσω δημοψηφίσματος.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική πλευρά βλέπει θετικά την τήρηση κατάπαυσης του πυρός στο πλαίσιο της συμφωνίας, ωστόσο αναγνωρίζει πως η εφαρμογή της θα είναι σύνθετη. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, οι Ρώσοι –οι οποίοι αρχικά αντιδρούσαν σε εκεχειρία πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας– έχουν πλέον αποδεχθεί ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός προκειμένου να διεξαχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

Παρά ταύτα, ενώ το Κίεβο επιδιώκει εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, η ρωσική πλευρά ενδέχεται να ζητήσει μικρότερη χρονική περίοδο, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου

Την ίδια στιγμή, εν μέσω αυτού του έντονου διπλωματικού πυρετού, περίπου το ένα τρίτο του Κιέβου παραμένει χωρίς θέρμανση, σύμφωνα με το ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό συνέβη μετά τη μαζική νυχτερινή επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας και άλλων περιοχών, με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 40 πυραύλους να πλήττουν ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σιμπίχα, επίσης στην πλατφόρμα X.

Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία στην ουκρανική πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.