Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό.

«Η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία», σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News.

«Οι Ουκρανοί έχουν δεχτεί τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μεταδίδει η Daily Mail, ενώ την είδηση έχει επιβεβαιώσει και το πρακτορείο Reuters.

«Υπάρχουν ορισμένες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα η Ουάσινγκτον απέστειλε στο Κίεβο το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, πριν αξιωματούχοι των δύο χωρών καταρτίσουν μια ανταπρόταση κατά τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τη δική τους ανταπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων, έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από επείγουσες συναντήσεις τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να συμβαδίσουν με την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τις πληροφορίες πως Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, πραγματοποιούσαν σήμερα συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία είχαν συντάξει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, αλλά άφησαν τα πιο «πολιτικά ευαίσθητα» ζητήματα να αποφασιστούν από τους προέδρους των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Σέργκιι Κισλίτσια, πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, έπειτα από ώρες επίπονων διαπραγματεύσεων που παραλίγο να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετά θέματα, αλλά «έβαλαν σε αγκύλες» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία -όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ- ώστε να τα αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το αρχικό σχέδιο, αποτελούμενο από 28 σημεία, είχε καταρτιστεί τον προηγούμενο μήνα από τον Κιρίλ Ντμιτρίεφ -ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν– και τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από πόλεις του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, τον περιορισμό του ουκρανικού στρατού και τη δέσμευση ότι η χώρα δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, στις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία -υπό την ηγεσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, και του επικεφαλής του γραφείου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ- το σχέδιο αναθεωρήθηκε δραστικά και περιορίστηκε σε 19 σημεία. Συγκεκριμένα, το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιμένουν ότι αφετηρία για οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να είναι η υφιστάμενη γραμμή του μετώπου. Επιπλέον, τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που κατέλαβε στρατιωτικά η Ρωσία, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της για την ένταξή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ -ζητήματα στα οποία η Μόσχα προσπαθεί να θέσει βέτο ή όρους.