Μια σειρά τριών λιθογραφιών που βασίζονται σε τρία αντίστοιχα εμβληματικά έργα που δημιούργησε κατά την περιόδο της κράτησης του ο Νέλσον Μαντέλα έχουν βγει προς πώληση από την Belgravia Gallery στο Λονδίνο. Πρόκειται για το «Κελί», το «Artist’s Motivation» και το «Παράθυρο».

Στην ανακοίνωση της η διακεκριμένη γκαλερί του Λονδίνου αναφέρει πως οι λιθογραφίες αυτές που είναι υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον Νέλσον Μαντέλα προσφέρονται στους συλλέκτες, στην αρχή του 2026, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο τα όνειρα και τα πάθη για τη νέα χρονιά που τροφοδοτούνται από τις επιλογές και τις προσπάθειες που κάνει ο καθένας από εμάς, όπως ακριβώς έγινε και με την διαρκή δέσμευση του Μοντέλα που οδήγησε στην αναβίωση και τη διαχρονική ηγεσία της Νότιας Αφρικής.

Η πρώτη λιθογραφία που έχει τον τίτλο «Το κελί» είναι διαστάσεων 65×50 cm και βγαίνει προς πώληση έναντι των 15 χιλιάδων λίρων.

Απεικονίζει δε τη θέα στο κελί της φυλακής του Νέλσον Μαντέλα μέσα από την ανοιχτή πόρτα του κελιού. Τα λίγα αντικείμενα που επιτρέπονταν στους κρατούμενους έχουν τονιστεί με χρώμα, καθώς συμβολίζουν μια σύνδεση με μια πραγματικότητα έξω από το σκληρό καθεστώς των φυλακών.

Τα λιγοστά υπάρχοντά τους συνήθως περιλάμβαναν γράμματα και φωτογραφίες της οικογένειας και των φίλων – κομμάτια χαρτιού που απέκτησαν τεράστια συναισθηματική αξία για τους κρατούμενους.

Ο Νέλσον Μαντέλα επρόκειτο να περάσει περίπου 17 χρόνια από τα 26 χρόνια φυλάκισής του σε αυτό το κελί στο νησί Ρόμπεν. Όταν αποφυλακίστηκε, έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής και έδειξε στη χώρα πώς να ενώνεται και να συγχωρεί.

Το χειρόγραφο με τίτλο «Artist’s Motivation» του Μαντέλα, διαστάσεων 65x50cm βγαίνει προς πώληση στην τιμή των 7 χιλιάδων πεντακοσίων λιρών.

Αυτό το έργο είναι ένα χειρόγραφο Artist’s Motivation του Nelson Mandela, στο οποίο ο πρώτος έγχρωμος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής έχει γράψει:

«Σήμερα, όταν κοιτάζω το νησί Robben, το βλέπω ως έναν εορτασμό του αγώνα και ένα σύμβολο των καλύτερων ιδιοτήτων του ανθρώπινου πνεύματος, παρά ως ένα μνημείο της βάναυσης τυραννίας και καταπίεσης του απαρτχάιντ.

Το νησί Robben είναι ένα μέρος όπου το θάρρος άντεξε μπροστά στις ατελείωτες κακουχίες, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι συνέχισαν να πιστεύουν όταν φαινόταν ότι τα όνειρά τους ήταν απελπιστικά και ένα μέρος όπου η σοφία και η αποφασιστικότητα υπερνίκησαν τον φόβο και την ανθρώπινη αδυναμία.

Είναι αλήθεια ότι το νησί Robben ήταν κάποτε ένα μέρος σκότους, αλλά από αυτό το σκοτάδι έχει προκύψει μια υπέροχη λάμψη, ένα φως τόσο ισχυρό που δεν μπορούσε να κρυφτεί πίσω από τους τοίχους της φυλακής, να συγκρατηθεί από τα κάγκελα της φυλακής ή να περικυκλωθεί από τη θάλασσα που το περιβάλλει. Σε αυτά τα σκίτσα με τίτλο: Το νησί Robben μου, προσπάθησα να χρωματίσω το εν λόγω νησί με τρόπους που αντανακλούν το θετικό φως στο οποίο το βλέπω.

Αυτό θα ήθελα να μοιραστώ με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και, ελπίζω, να προβάλω επίσης την ιδέα ότι ακόμη και τα πιο φανταστικά όνειρα μπορούν να επιτευχθούν αν είμαστε προετοιμασμένοι να αντέξουμε τις προκλήσεις της ζωής».

Το τρίτο έργο με τίτλο «Το παράθυρο» διαστάσεων 65×50 cm, που η πώληση του γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την λονδρέζικη γκαλερί απεικονίζει μια θέα του Όρους Table μέσα από τα κάγκελα ενός κελιού φυλακής στο νησί Robben.

Στην πραγματικότητα, το Όρος Table δεν είναι ορατό από τα παράθυρα των κελιών της φυλακής, ωστόσο, η θέα που απεικονίζεται σε αυτό το έργο εξιδανικεύει μια εικόνα που μοιάζει με ελευθερία και ομορφιά στον Nelson Mandela κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Το «Παράθυρο» είναι ένα από τα λίγα σκίτσα όπου χρησιμοποιείται χρώμα σε όλο το έργο, υποδεικνύοντας τη βαθιά συναισθηματική αξία και το νόημα που αποδίδει ο Nelson Mandela.