Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους υποστηρίζει τη σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur, σύμφωνα με την Κύπρο, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Οι πρωτεύουσες της ΕΕ είχαν προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. ώρα Βρυξελλών (1600 GMT) για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους, αφού οι πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ είχαν δηλώσει την προσωρινή έγκρισή τους για τη συμφωνία λίγες ώρες νωρίτερα.

Η συμφωνία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ, αν και θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.

Ο συνασπισμός Mercosur θα υπογράψει τη μακροχρόνια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 17 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής την Παρασκευή, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων.

«Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια διαπραγματεύσεων, θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική και ιδιαίτερα φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ των δύο συνασπισμών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής Pablo Quirno σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.