Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές προχώρησε σε αναλυτική εκτίμηση για την επερχόμενη μεταβολή του καιρού, την οποία χαρακτηρίζει ως «χειμωνιάτικο εξπρές της Δευτέρας». Στην ανάλυσή του περιγράφει τόσο την προέλευση και τα βασικά χαρακτηριστικά της ψυχρής εισβολής όσο και τις περιοχές που θα επηρεαστούν από χιονοπτώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική και την Αθήνα.

Όπως επισημαίνει, η αλλαγή στο καιρικό σκηνικό θα προκληθεί από ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν «από τη Βόρεια Ευρώπη και καθοδηγούμενη από ισχυρότατο αεροχείμαρρο με Β-ΒΔ κατεύθυνση να σαρώσει, σαν εξπρές, τη χώρα μας και να φύγει το πρωί της Τρίτης».

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα κύρια χαρακτηριστικά της εισβολής αυτής θα είναι «η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις σημερινές τιμές, και για παράδειγμα στην Αθήνα από τους 15 βαθμούς να υποχωρήσει 7 βαθμούς». Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων, καθώς «θα επικρατήσουν βοριάδες, τώρα, εντάσεως 7-8 μποφόρ συνεχίζοντας τα απαγορευτικά για τις ελληνικές θάλασσες ύστερα από το 7ήμερο με τους θυελλώδεις Δ-ΝΔ ανέμους».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο χιονοπτώσεων, ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι «δεν θα είναι ο χιονιάς που είχαμε τέτοιες ημέρες το 2017 με τα πολλά χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες», τονίζοντας παράλληλα πως «η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή την κακοκαιρία».

Όπως αναλύει περαιτέρω, «θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας». Εκτιμά ότι «η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια», ενώ προσθέτει ότι «επιπλέον πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες, τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο». Χιόνια προβλέπονται επίσης «στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης», ενώ στην ηπειρωτική χώρα «στα ορεινά Θεσσαλιας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα όχι όμως πολλά». Για την περιοχή της Αττικοβοιωτίας σημειώνει ότι «οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά».

Κλείνοντας, αναφερόμενος ειδικά στην πρωτεύουσα, ο Νίκος Καντερές επισημαίνει ότι «θα δούμε νιφάδες, πολύ δύσκολο να το στρώσει», καταλήγοντας με την εκτίμηση πως «οπωσδήποτε η Δευτέρα έχει καιρικό ενδιαφέρον».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Το χειμωνιάτικο εξπρές της Δευτέρας

Σήμερα, από το απόγευμα θα επηρεάζεται η δυτική Ελλάδα με συννεφιές και βροχές, από το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό το προερχόμενο από τη κεντρική Μεσόγειο, με τα φαινόμενα στη διάρκεια του Σαββάτου να επεκτείνονται ανατολικά και έως το μεσημέρι της Κυριακής να επηρεάζουν τα νησιά της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα είναι μικρότερη σχετικά με τη προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε ιδιαιτέρως την Ήπειρο, που δέχτηκε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, που επιπλέον έλιωσαν και μεγάλο όγκο χιονιού με συνέπεια πέραν των τοπικών πλημμυρών τα υπερ-πολλά νερά να χαθούν στο Ιόνιο Πέλαγος.

Από το βράδυ της Κυριακής έρχεται η πρώτη για το 2026 ψυχρή εισβολή προερχόμενη από τη Βόρεια Ευρώπη και καθοδηγούμενη από ισχυρότατο αεροχείμαρρο με Β-ΒΔ κατεύνθηση να σαρώσει σαν εξπρές τη χώρα μας και να φύγει το πρωί της Τρίτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ειβολής θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις σημερινές τιμές και για παράδειγμα στην Αθήνα από τους 15 βαθμούς να υποχωρήσει 7 βαθμούς.

Επιπλέον, θα επικρατήσουν βοριάδες, τώρα, εντάσεως 7-8 μποφόρ συνεχίζοντας όγδοο 24ωρο τα απαγορευτικά για τις ελληνικές θάλασσες, ύστερα από το 7ήμερο με τους θυελλώδεις Δ-ΝΔ ανέμους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με τα χιόνια.

Αρχικά δεν θα είναι ο χιονιάς που είχαμε τέτοιες ημέρες το 2017 με τα πολλά χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή τη κακοκαιρία. Θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Νομίζω ότι η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια. Επιπλέον, πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες,τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Χιόνια θα πέσουν και στα στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην ηπειρωτική χώρα στα ορεινά Θεσσαλιας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα όχι όμως πολλά.

Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες, πολύ δύσκολο να το στρώσει. Όλα θα εξαρτηθούν από τη ραδιοβόλιση του μετεωρολογικού σταθμού της ανώτερης ατμόσφαιρας της ΕΜΥ στο Ελληνικό, που θα δείξει πως είναι η ατμόσφαιρα για να εξετάσουμε τις επικρατούσες συνθήκες στις κατάλληλες στάθμες και να συμπεράνουμε που το «πάει» ο καιρός.

Οπωσδήποτε η Δευτέρα έχει καιρικό ενδιαφέρον».