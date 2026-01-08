Διχασμένοι είναι οι μετεωρολόγοι για τον καιρό των επόμενων ημερών, καθώς η μία πλευρά υποστηρίζει ότι έρχονται χιόνια, ενώ η άλλη τονίζει ότι σίγουρο μπορεί να θεωρείται μόνο η πτώση της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι από τους νοτιάδες με τις βροχές θα περάσουμε στις «πολικές φωτοβολίδες», προσθέτοντας ότι τα νησιά του Αιγαίου θα ντυθούν στα «λευκά», ενώ ο χιονιάς «μπορεί να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής».

Ώρες μετά την τοποθέτηση του όμως, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας:

«ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».

Έπειτα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε στο Facebook:

«“O καιρός δεν είναι clickbait.”

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Ακολουθεί η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών:

ΣΑΒΒΑΤΟ 10-01-2026

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώραςμε χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11-01-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12-01-2026

Στα βορειοδυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της Εύβοιας, του βορείου Αιγαίου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΤΡΙΤΗ 13-01-2026

Στην Εύβοια, την Κρήτη και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.