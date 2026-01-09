Στο περίφημο ραντεβού της «Παναγιώτας» βρέθηκαν 20 ποδοσφαιρικές ενώσεις, ώστε να συζητήσουν για τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά.

Φυσικά, συμπορεύτηκαν η Λακωνία και η Ηλεία, διαχρονικά «κόκκινα κάστρα», και 6 ακόμα ενώσεις.

Κοινή γραμμή από όλους ήταν η «ακαταλληλότητα» του αρχιδιαιτητή και οι αδικίες στους ορισμούς και στις τιμωρίες σε όλες τις κατηγορίες, καθώς και η εξαφάνιση Ενώσεων από το χάρτη των Διαιτητών και τις Επιτροπές, Ενώσεων με δεκαπλάσιες ομάδες και πρωταθλήματα από άλλους που έχουν ελάχιστα σωματεία αλλά εκπροσωπούνται στην Ελληνική Διαιτησία.