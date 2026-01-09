Στο πλευρό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε η Μαρία Καρυστιανού και ανέφερε ότι οργανώνεται κόμμα, το οποίο σύντομα θα διεκδικήσει την ψήφο του λαού.

«Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, της κοινωνίας. Δεν έχω να πω ημερομηνία, δεν έχω να πω όνομα. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο, που σημαίνει ότι θα έχω πρόγραμμα έτοιμο και άτομα, θα βγούμε και θα μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο στόχος του κινήματος είναι να αντιμετωπιστεί καταρχάς η διαπλοκή και η διαφθορά που για μένα είναι το 80% του προβλήματος, ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν δεν υπάρχει τιμωρία με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχώς σκάνδαλα τα οποία μένουν ατιμώρητα και φυσικά θα υπάρχει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, για την υγεία για τη παιδεία, το δημογραφικό, την εξωτερική πολιτική. Μια αλλιώτικη Ελλάδα, πολύ πιο δημοκρατική», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «ο αγώνας μου που ξεκίνησε για τη δικαίωση της κόρης μου, έχει καταλήξει να είναι ένας αγώνας κατά της διαπλοκής, κατά της διαφθοράς με όραμα μια ελεύθερη Ελλάδα, όχι με τους αγρότες στον δρόμο, με μια ανεξάρτητη χρόνια, με μια διαφάνεια», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, απευθυνόμενη στους αγρότες, είπε: «Ξέρω πως είναι να παλεύεις για επιβίωση, τι σημαίνει να παλεύεις για το επάγγελμά σου, τα παιδιά σου, ξέρω επίσης ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ σπουδαίο γιατί η δική σας δουλειά, παραγωγή είναι αυτή που φέρνει στο τραπέζι μας το φαγητό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας να είναι δυνατός, καταλαβαίνω την αγωνία σας, έχουμε περάσει κι εμείς αγωνίες έχοντας απέναντι αυτό το ανάλγητο κράτος, έχω να σας δώσω μια συμβουλή θα τα καταφέρετε αν μείνετε ενωμένοι. Η ισχύς εν τη ενώσει αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ενωμένοι και δυνατοί θα υποχωρήσουν κι εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Όλη η κοινωνία είναι μαζί σας».