Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 09.01.2026, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.
Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.070,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €4.053,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €16,3 εκατ. ή 0,4%.
Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.870,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €7.353,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €482,4 εκατ. ή 6,6%.
Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε αισθητά, διαμορφούμενο σε €-2.800,7 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-3.299,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας βελτίωση κατά €498,7 εκατ. ή 15,1%.
Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2024/2025
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Νοε 25*
|Νοε 24*
|Διαφορά 25/24
|ΕΤ 25/24
|Εξαγωγές
|4.070,1
|4.053,8
|16,3
|0,4%
|Εισαγωγές
|6.870,8
|7.353,2
|-482,4
|-6,6%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.800,7
|-3.299,4
|498,7
|-15,1%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.015,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €3.186,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €170,7 εκατ. ή 5,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.377,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €5.621,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €244,0 εκατ. ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.361,2 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-2.434,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €73,3 εκατ. ή 3,0%.
Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2024/2025
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Νοε 25*
|Νοε 24*
|Διαφορά 25/24
|ΕΤ 25/24
|Εξαγωγές
|3.015,9
|3.186,6
|-170,7
|-5,4%
|Εισαγωγές
|5.377,1
|5.621,1
|-244,0
|-4,3%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-2.361,2
|-2.434,5
|73,3
|-3,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Σε επίπεδο εντεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €44.477,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.446,2 εκατ. ή 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €45.923,9 εκατ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €74.396,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, έναντι €78.053,5 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.657,4 εκατ. ή 4,7%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-29.918,4 εκατ. από €-32.129,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2.211,2 εκατ. ή 6,9%.
Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024/2025
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν-Νοε 25*
|Ιαν- Νοε 24*
|Διαφορά 25/24
|ΕΤ 25/24
|Εξαγωγές
|44.477,7
|45.923,9
|-1.446,2
|-3,1%
|Εισαγωγές
|74.396,1
|78.053,5
|-3.657,4
|-4,7%
|Εμπορικό Ισοζύγιο
|-29.918,4
|-32.129,6
|2.211,2
|-6,9%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €33.835,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €700,3 εκατ. ή 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €33.135,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €968,9 εκατ. ή 1,6%, φτάνοντας τα €60.024,0 εκατ., έναντι €59.055,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-26.188,5 εκατ. από €-25.919,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €268,6 εκατ. ή 1,0%.
Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €679,2 εκατ. ή 9,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση €136,5 εκατ. ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €130,2 εκατ. ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,2 εκατ. ή 7,1%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €16,4 εκατ. ή 13,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.206,7 εκατ. ή 16,1%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση €187,5 εκατ. ή 4,1%, καθώς και οι πρώτες ύλες (€-51,8 εκατ., -3,2%). Μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στα βιομηχανικά προϊόντα (€-33,1 εκατ., -0,5%) και στα λίπη–έλαια (€-21,4 εκατ., -2,2%).
Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024/2025
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Ιαν-Νοε 25*
|Ιαν-Νοε 24*
|Διαφορά 25/24
|ΕΤ 25/24
|Πετρελαιοειδή
|11.521,2
|13.727,9
|-2.206,7
|-16,1%
|Τρόφιμα
|8.206,6
|7.527,4
|679,2
|9,0%
|Βιομηχανικά
|7.011,7
|7.044,8
|-33,1
|-0,5%
|Χημικά
|5.831,9
|5.695,4
|136,5
|2,4%
|Μηχ/τα-Οχήματα
|4.379,0
|4.566,5
|-187,5
|-4,1%
|Διάφ. Βιομηχανικά
|3.467,2
|3.337,0
|130,2
|3,9%
|Πρώτες Ύλες
|1.547,9
|1.599,7
|-51,8
|-3,2%
|Ποτά-Καπνά
|1.399,2
|1.307,0
|92,2
|7,1%
|Λίπη-Έλαια
|975,5
|996,9
|-21,4
|-2,2%
|Μη ταξινομημένα
|137,6
|121,2
|16,4
|13,6%
|Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή
|32.956,6
|32.196,0
|760,6
|2,4%
|Σύνολο
|44.477,8
|45.923,9
|-1.446,1
|-3,1%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2024/2025
|(ποσά σε εκατ. ευρώ)
|Νοε 25*
|Νοε 24*
|Διαφορά 25/24
|ΕΤ 25/24
|Πετρελαιοειδή
|1.157,9
|1.022,4
|135,5
|13,3%
|Τρόφιμα
|734,4
|742,9
|-8,5
|-1,1%
|Βιομηχανικά
|592,2
|616,3
|-24,1
|-3,9%
|Χημικά
|512,9
|515,6
|-2,7
|-0,5%
|Μηχ/τα-Οχήματα
|375,7
|419,6
|-43,9
|-10,5%
|Διάφ. Βιομηχανικά
|317,2
|313,1
|4,1
|1,3%
|Πρώτες Ύλες
|166,9
|179,3
|-12,4
|-6,9%
|Ποτά-Καπνά
|111,6
|112,5
|-0,9
|-0,8%
|Λίπη-Έλαια
|94,1
|118,5
|-24,4
|-20,6%
|Μη ταξινομημένα
|7,3
|13,5
|-6,2
|-46,0%
|Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή
|2.912,3
|3.031,4
|-119,1
|-3,9%
|Σύνολο
|4.070,2
|4.053,8
|16,4
|0,4%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο
Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €25.356,5 εκατ., έναντι €25.383,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα €19.121,2 εκατ. από €20.540,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,0% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 43,0% από 44,7%.
Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%, ανερχόμενες σε €22.345,7 εκατ., έναντι €21.646,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε €11.489,8 εκατ., από €11.488,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.