Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 09.01.2026, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.070,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €4.053,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €16,3 εκατ. ή 0,4%.

Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.870,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €7.353,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €482,4 εκατ. ή 6,6%.

Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε αισθητά, διαμορφούμενο σε €-2.800,7 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-3.299,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας βελτίωση κατά €498,7 εκατ. ή 15,1%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Νοε 25*Νοε 24*Διαφορά 25/24ΕΤ 25/24
Εξαγωγές4.070,14.053,816,30,4%
Εισαγωγές6.870,87.353,2-482,4-6,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.800,7-3.299,4498,7-15,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.015,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €3.186,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €170,7 εκατ. ή 5,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.377,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €5.621,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €244,0 εκατ. ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.361,2 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-2.434,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €73,3 εκατ. ή 3,0%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΝοέμβριος 2024/2025
(ποσά σε εκατ. ευρώ)Νοε 25*Νοε 24*Διαφορά 25/24ΕΤ 25/24
Εξαγωγές3.015,93.186,6-170,7-5,4%
Εισαγωγές5.377,15.621,1-244,0-4,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.361,2-2.434,573,3-3,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο εντεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €44.477,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.446,2 εκατ. ή 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €45.923,9 εκατ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €74.396,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, έναντι €78.053,5 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.657,4 εκατ. ή 4,7%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-29.918,4 εκατ. από €-32.129,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2.211,2 εκατ. ή 6,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Νοε 25*Ιαν- Νοε 24*Διαφορά 25/24ΕΤ 25/24
Εξαγωγές44.477,745.923,9-1.446,2-3,1%
Εισαγωγές74.396,178.053,5-3.657,4-4,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο-29.918,4-32.129,62.211,2-6,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €33.835,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €700,3 εκατ. ή 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €33.135,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €968,9 εκατ. ή 1,6%, φτάνοντας τα €60.024,0 εκατ., έναντι €59.055,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-26.188,5 εκατ. από €-25.919,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €268,6 εκατ. ή 1,0%.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €679,2 εκατ. ή 9,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση €136,5 εκατ. ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €130,2 εκατ. ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,2 εκατ. ή 7,1%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €16,4 εκατ. ή 13,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.206,7 εκατ. ή 16,1%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση €187,5 εκατ. ή 4,1%, καθώς και οι πρώτες ύλες (€-51,8 εκατ., -3,2%). Μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στα βιομηχανικά προϊόντα (€-33,1 εκατ., -0,5%) και στα λίπη–έλαια (€-21,4 εκατ., -2,2%).

 Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν-Νοε 25*Ιαν-Νοε 24*Διαφορά 25/24ΕΤ 25/24
Πετρελαιοειδή11.521,213.727,9-2.206,7-16,1%
Τρόφιμα8.206,67.527,4679,29,0%
Βιομηχανικά7.011,77.044,8-33,1-0,5%
Χημικά5.831,95.695,4136,52,4%
Μηχ/τα-Οχήματα4.379,04.566,5-187,5-4,1%
Διάφ. Βιομηχανικά3.467,23.337,0130,23,9%
Πρώτες Ύλες1.547,91.599,7-51,8-3,2%
Ποτά-Καπνά1.399,21.307,092,27,1%
Λίπη-Έλαια975,5996,9-21,4-2,2%
Μη ταξινομημένα137,6121,216,413,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή32.956,632.196,0760,62,4%
Σύνολο44.477,845.923,9-1.446,1-3,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Νοε 25*Νοε 24*Διαφορά 25/24ΕΤ 25/24
Πετρελαιοειδή1.157,91.022,4135,513,3%
Τρόφιμα734,4742,9-8,5-1,1%
Βιομηχανικά592,2616,3-24,1-3,9%
Χημικά512,9515,6-2,7-0,5%
Μηχ/τα-Οχήματα375,7419,6-43,9-10,5%
Διάφ. Βιομηχανικά317,2313,14,11,3%
Πρώτες Ύλες166,9179,3-12,4-6,9%
Ποτά-Καπνά111,6112,5-0,9-0,8%
Λίπη-Έλαια94,1118,5-24,4-20,6%
Μη ταξινομημένα7,313,5-6,2-46,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή2.912,33.031,4-119,1-3,9%
Σύνολο4.070,24.053,816,40,4%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €25.356,5 εκατ., έναντι €25.383,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα €19.121,2 εκατ. από €20.540,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,0% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 43,0% από 44,7%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%, ανερχόμενες σε €22.345,7 εκατ., έναντι €21.646,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε €11.489,8 εκατ., από €11.488,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.