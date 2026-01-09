Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 09.01.2026, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.070,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €4.053,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €16,3 εκατ. ή 0,4%.

Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.870,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €7.353,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €482,4 εκατ. ή 6,6%.

Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε αισθητά, διαμορφούμενο σε €-2.800,7 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-3.299,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας βελτίωση κατά €498,7 εκατ. ή 15,1%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 25* Νοε 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 4.070,1 4.053,8 16,3 0,4% Εισαγωγές 6.870,8 7.353,2 -482,4 -6,6% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.800,7 -3.299,4 498,7 -15,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.015,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €3.186,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €170,7 εκατ. ή 5,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.377,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €5.621,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €244,0 εκατ. ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.361,2 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-2.434,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €73,3 εκατ. ή 3,0%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 25* Νοε 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 3.015,9 3.186,6 -170,7 -5,4% Εισαγωγές 5.377,1 5.621,1 -244,0 -4,3% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.361,2 -2.434,5 73,3 -3,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε επίπεδο εντεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €44.477,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.446,2 εκατ. ή 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €45.923,9 εκατ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €74.396,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, έναντι €78.053,5 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.657,4 εκατ. ή 4,7%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-29.918,4 εκατ. από €-32.129,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2.211,2 εκατ. ή 6,9%.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 25* Ιαν- Νοε 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Εξαγωγές 44.477,7 45.923,9 -1.446,2 -3,1% Εισαγωγές 74.396,1 78.053,5 -3.657,4 -4,7% Εμπορικό Ισοζύγιο -29.918,4 -32.129,6 2.211,2 -6,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €33.835,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €700,3 εκατ. ή 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €33.135,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €968,9 εκατ. ή 1,6%, φτάνοντας τα €60.024,0 εκατ., έναντι €59.055,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-26.188,5 εκατ. από €-25.919,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €268,6 εκατ. ή 1,0%.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €679,2 εκατ. ή 9,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση €136,5 εκατ. ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €130,2 εκατ. ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,2 εκατ. ή 7,1%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €16,4 εκατ. ή 13,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.206,7 εκατ. ή 16,1%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση €187,5 εκατ. ή 4,1%, καθώς και οι πρώτες ύλες (€-51,8 εκατ., -3,2%). Μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στα βιομηχανικά προϊόντα (€-33,1 εκατ., -0,5%) και στα λίπη–έλαια (€-21,4 εκατ., -2,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Νοε 25* Ιαν-Νοε 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 11.521,2 13.727,9 -2.206,7 -16,1% Τρόφιμα 8.206,6 7.527,4 679,2 9,0% Βιομηχανικά 7.011,7 7.044,8 -33,1 -0,5% Χημικά 5.831,9 5.695,4 136,5 2,4% Μηχ/τα-Οχήματα 4.379,0 4.566,5 -187,5 -4,1% Διάφ. Βιομηχανικά 3.467,2 3.337,0 130,2 3,9% Πρώτες Ύλες 1.547,9 1.599,7 -51,8 -3,2% Ποτά-Καπνά 1.399,2 1.307,0 92,2 7,1% Λίπη-Έλαια 975,5 996,9 -21,4 -2,2% Μη ταξινομημένα 137,6 121,2 16,4 13,6% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 32.956,6 32.196,0 760,6 2,4% Σύνολο 44.477,8 45.923,9 -1.446,1 -3,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2024/2025

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Νοε 25* Νοε 24* Διαφορά 25/24 ΕΤ 25/24 Πετρελαιοειδή 1.157,9 1.022,4 135,5 13,3% Τρόφιμα 734,4 742,9 -8,5 -1,1% Βιομηχανικά 592,2 616,3 -24,1 -3,9% Χημικά 512,9 515,6 -2,7 -0,5% Μηχ/τα-Οχήματα 375,7 419,6 -43,9 -10,5% Διάφ. Βιομηχανικά 317,2 313,1 4,1 1,3% Πρώτες Ύλες 166,9 179,3 -12,4 -6,9% Ποτά-Καπνά 111,6 112,5 -0,9 -0,8% Λίπη-Έλαια 94,1 118,5 -24,4 -20,6% Μη ταξινομημένα 7,3 13,5 -6,2 -46,0% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 2.912,3 3.031,4 -119,1 -3,9% Σύνολο 4.070,2 4.053,8 16,4 0,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €25.356,5 εκατ., έναντι €25.383,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα €19.121,2 εκατ. από €20.540,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,0% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 43,0% από 44,7%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%, ανερχόμενες σε €22.345,7 εκατ., έναντι €21.646,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε €11.489,8 εκατ., από €11.488,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.