Ο Νίκος Νικολόπουλος δήλωσε ότι έχει πολιτική και ιδεολογική συγγένεια με τη Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας ότι θα ήθελε να συμμετέχει σε τυχόν κόμμα που μπορεί να δημιουργήσει, χωρίς να χρειάζεται να κατέχει εμφανή ρόλο.

«Είναι ομοϊδεάτισσα εν τη ευρεία εννοία», είπε στον Alpha Radio 9.89 για τη Μαρία Καρυστιανού, κάτι που απέδωσε στο γεγονός ότι εκείνη στο παρελθόν έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.

Επίσης, ανέφερε πως πράγματι είχαν επαφές για τη δημιουργία κόμματος, σημειώνοντας ότι «μπορώ να λειτουργήσω ως “σιδηρούς βραχίων” σε ένα κίνημα πολιτών και να μη φαίνομαι πουθενά. Δεν με πειράζει. Και ο Λαλιώτης φαινόταν πάντα;».

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε ότι η ελληνική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε μια «σιωπηρή αλλά βαθιά αναδιάταξη», οπότε η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σε μια κοινωνία που «ασφυκτιά από την επανάληψη, την απαξίωση και την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα δεν ακούει».