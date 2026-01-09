«45 χρόνια έχουμε τα πτηνοτροφεία, αυτό το πράγμα ποτέ». Η φράση αυτή των ιδιοκτητών συμπυκνώνει τον τρόμο που έζησαν το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου στην Ήπειρο και ειδικότερα στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

Ένα σπάνιο για την περιοχή φαινόμενο, ένας πανίσχυρος ανεμοστρόβιλος, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, μετατρέποντας μια πρότυπη πτηνοτροφική μονάδα σε έναν σωρό από σίδερα και μπετά.

Το χρονικό του ολέθρου και οι εικόνες από drone

Η μανία της φύσης χτύπησε αργά το βράδυ, αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Το φαινόμενο ήταν τόσο βίαιο που οι στέγες τριών κτιρίων ξηλώθηκαν σαν να ήταν από χαρτί, ενώ οι τοίχοι κατέρρευσαν, εγκλωβίζοντας και θανατώνοντας ακαριαία περίπου 40.000 κοτόπουλα.



Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές: μια θάλασσα από ερείπια και νεκρά πουλερικά εκεί που μέχρι πριν λίγες ώρες χτυπούσε η καρδιά μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της περιοχής.

Όπως εξήγησαν οι πληγέντες μιλώντας στην εκπομπή Live News, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση τηρούσε όλα τα στάνταρ ασφαλείας, η σφοδρότητα του ανέμου ήταν αδύνατον να αναχαιτιστεί. «Όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Από αυτά ζούσαμε», αναφέρουν με απόγνωση, τονίζοντας πως χωρίς άμεση κρατική ενίσχυση και αποζημιώσεις, η μονάδα δεν πρόκειται να ξαναλειτουργήσει ποτέ.

Σε απόγνωση οι πτηνοτρόφοι – «Κόποι μιας ζωής πάνε…»

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, καθώς οι ζημιές επεκτάθηκαν στο στρατόπεδο Καλπακίου, με τους στρατιώτες να μεταφέρονται προληπτικά στα Γιάννενα, αλλά και στον ναό του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχτηκαν οι άνθρωποι της παραγωγής. «Κόποι μίας ζωής, πάνε… Νιώθω καταστροφή», λένε οι υπεύθυνοι, την ώρα που οικείοι τους ξεσπούν για την απουσία της πολιτείας.

Ο Κώστας Μάστορας, ανιψιός ενός εκ των πτηνοτρόφων, ήταν κατηγορηματικός: «Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιωθούν, είναι λάθος της κυβέρνησης, τέλος. Ο θείος μου καταστράφηκε. Αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση, θα βάλω φωτιά το Καλπάκι. Αν αυτό το κράτος είναι κράτος, να βοηθήσει τον κόσμο».

Το μοναδικό παρήγορο στοιχείο σε αυτή τη θεομηνία είναι η απουσία ανθρώπινων τραυματισμών. Όμως, η πικρία για την οικονομική εξόντωση είναι διάχυτη. Οι άνθρωποι που επί δεκαετίες στήριζαν την τοπική οικονομία, βλέπουν τώρα το μέλλον τους αβέβαιο, παγιδευμένο κάτω από τους τόνους ερειπίων που άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος στα Ιωάννινα.