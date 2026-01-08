Σκηνές πρωτοφανούς καταστροφής άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Ήπειρο και ειδικότερα το Καλπάκι, το απόγευμα της Τετάρτης, με τις εικόνες από την περιοχή να αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς.

Μία πτηνοτροφική μονάδα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ χιλιάδες ζώα χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε τρεις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με τη μία από αυτές να ισοπεδώνεται πλήρως.

Οι στέγες αποκολλήθηκαν, οι τοίχοι κατέρρευσαν και τα περίπου 30.000 κοτόπουλα που βρίσκονταν στο εσωτερικό καταπλακώθηκαν, όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες.

Ζημιές και στο στρατόπεδο Καλπακίου

Ο ανεμοστρόβιλος δεν περιορίστηκε στις αγροτικές εγκαταστάσεις. Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στο στρατόπεδο Καλπακίου, όπου επλήγησαν περιφράξεις, κτιριακές υποδομές, σκοπιές, καθώς και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Για προληπτικούς λόγους, οι λιγοστοί στρατιώτες που βρίσκονταν στον χώρο μεταφέρθηκαν στα Ιωάννινα.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού. Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έγινε και παρέμβαση της ΔΕΗ για τον έλεγχο των δικτύων.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Καλπακίου Κώστας Καψάλης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ανεμοστρόβιλος «ισοπέδωσε τη μονάδα όπου βρίσκονταν 30 χιλιάδες κοτόπουλα», ενώ εξήγησε ότι αρχικά αποκολλήθηκαν οι στέγες και στη συνέχεια κατέρρευσαν οι τοίχοι, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή.