Μια παγκόσμια οργάνωση αφιερωμένη στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έκαναν λάθος που απέσυραν την υποστήριξή τους, ενώ ο κίνδυνος επιθέσεων από μαχητές αυξάνεται στη Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ της Αφρικής.

Το Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF), το οποίο υποστηρίζει προγράμματα πρόληψης σε δεκάδες χώρες με κοινότητες ευάλωτες στον εξτρεμισμό, εμφανίστηκε την Τετάρτη σε ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου που ανακοίνωνε την αποχώρηση των ΗΠΑ από 35 διεθνείς οργανισμούς και 31 οντότητες του ΟΗΕ που, όπως ανέφερε, απέρριπταν τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Δρ. Khalid Koser, επικεφαλής του GCERF με έδρα τη Γενεύη, δήλωσε ότι η απόφαση ήρθε ως έκπληξη και χωρίς εξήγηση και ότι αντανακλούσε μια βαθύτερη ιδεολογική μετατόπιση υπό την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μακριά από πολυμερή προγράμματα πρόληψης και προς μέτρα αντιτρομοκρατίας με έμφαση στην ασφάλεια.

«Νομίζω ότι είναι λάθος να αφαιρέσουμε αυτό το θεμελιώδες κομμάτι της πρόληψης. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πιστεύει στην πρόληψη», δήλωσε ο Koser στο Reuters.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο Koser δήλωσε ότι οι κίνδυνοι εξτρεμιστικής βίας είναι υψηλότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011, αναφέροντας ως παραδείγματα το Αφγανιστάν, το Σαχέλ και τα στρατόπεδα στη βορειοανατολική Συρία, όπου κρατούνται δεκάδες χιλιάδες μέλη οικογενειών του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και μια νέα γενιά που κινδυνεύει να ριζοσπαστικοποιηθεί μετά τον πόλεμο της Γάζας.

«Αν δεν ασχοληθείτε με την πρόληψη, τότε σε 10 χρόνια θα έχετε πολλούς τρομοκράτες και πολλά προβλήματα».

Υπογραμμίζοντας περαιτέρω την απόρριψη από τις ΗΠΑ των πολυμερών οργάνων συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής «America First» του Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης ότι αποχωρεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (GCERF) των 30 χωρών.

Οι ΗΠΑ συνέβαλαν στη δημιουργία του προγράμματος του GCERF στη βορειοανατολική Συρία, το οποίο βοηθά στην επανένταξη οικογενειών από πρώην κύκλους μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Ο Koser δήλωσε ότι, ενώ το έργο του GCERF θα συνεχιστεί, χάνει έναν σημαντικό παράγοντα στις ΗΠΑ και ότι η απόφαση της Ουάσιγκτον είναι ακατανόητη, δεδομένου ότι η ατζέντα του GCERF παραμένει σχετική με τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Με άλλες διεθνείς οργανώσεις να μειώνουν τις δραστηριότητές τους μετά τις μαζικές περικοπές της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας πέρυσι, το GCERF δήλωσε ότι τώρα φέρει μόνο του μεγάλο μέρος του βάρους της παγκόσμιας πρόληψης και ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του, ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχει αυξηθεί για να καλύψει τα αυξανόμενα κενά.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Τρομοκρατίας 2025 που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης έδειξε ότι ο αριθμός των χωρών που κατέγραψαν τρομοκρατική επίθεση αυξήθηκε από 58 σε 66 το 2024, αντιστρέφοντας σχεδόν μια δεκαετία βελτιώσεων.