Για νίκη του φωτός απέναντι στο σκοταδισμό του καθεστώτος του Ιράν μιλά στο μήνυμα της η Σαχμπανού Φαράχ Ντυμπά – Παχλαβί. Η σύζυγος του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί του πρώην Αυτοκρατορικού Κράτους του Ιράν αναφέρει μεταξύ άλλων πως η καταπίεση από το καθεστώς δεν θα διαρκέσει για πάντα και ο δρόμος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολος.

Ωστόσο το μέλλον, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σαχμπανού, ανήκει σε εκείνους που θα αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο.

Στο μήνυμα της, με αφορμή τα γεγονότα στην Περσία, η σύζυγος του τελευταίου Σάχη του Ιράν που πρόσφατα γιόρτασε τα 87α γενέθλια απευθύνεται στις Ιρανές και στους Ιρανούς σε πρώτο πρόσωπο λέγοντας τους :

«Σαράντα επτά χρόνια υπομένεις αδιανόητα δεινά και γίνεσαι μάρτυρας της πτώσης της αγαπημένης σου χώρας υπό την κυριαρχία ενός καταπιεστικού καθεστώτος που σου στέρησε τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία σου.

Αλλά σήμερα βλέπω ότι ανέβηκες πιο δυνατός από ποτέ. Βλέπω νεαρούς άνδρες και γυναίκες από όλες τις γωνιές αυτής της μεγάλης γης να στέκονται και να μιλάνε με μια φωνή που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

Το κουράγιο, η δύναμη και η ανθεκτικότητα σου γεμίζουν την καρδιά μου με υπερηφάνεια. Δεν είσαι μόνος, και η φωνή σου για ελευθερία και δικαιοσύνη αντηχεί πέρα από τα σύνορα του Ιράν. Η καταπίεση δεν θα διαρκέσει για πάντα.

Είσαι η αληθινή καρδιά και η ψυχή αυτής της χώρας και η ελπίδα σου για αλλαγή δεν μπορεί να «σβήσει». Ο δρόμος μπροστά μας θα είναι δύσκολος, αλλά η θέλησή σου είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε εμπόδιο και η αγάπη σου για τη γη σου θα σε οδηγήσει στη νίκη.

Είμαστε ένας λαός με περήφανη ιστορία, μια ιστορία γεμάτη πολιτισμό, τέχνη, ιδέες και καινοτομία. Το Ιράν ήταν κάποτε πηγή ελπίδας και προόδου, και θα φτάσει ξανά σύντομα. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που θα αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο, έχω πλήρη πίστη ότι θα διεκδικήσεις ξανά τη γη σου, την ελευθερία σου και την αξιοπρέπειά σου.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες, κρατήστε την πίστη σας ο ένας στον άλλον, σταθείτε μαζί με αγάπη στην καρδιά σας για αυτή την όμορφη γη και για τις επόμενες γενιές. Ο αγώνας σου δεν θα είναι μάταιος. Αυτή η στιγμή ανήκει σε σένα. Αυτή τη φορά θα θυμόμαστε ως σημείο καμπής στο οποίο ο ιρανικός λαός θα ανακτήσει το μέλλον του. Ζητώ από την επιβολή του νόμου να ενταχθεί στον λαό.

Ελπίζοντας για τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι και την ελευθερία του Ιράν.

Ζήτω το Ιράν»

Farah Pahlavi