Σε πορεία διαμαρτυρίας εναντίον του καθεστώτος του Ιράν κάλεσε, πριν από λίγη ώρα με μήνυμα του προς τους πολίτες της χώρας , ο έκπτωτος μονάρχης της Περσίας και επικεφαλής του Οίκου των Παχλαβί, Ρέζα Παχλαβί.

Ο διάδοχος του πρώην Αυτοκρατορικού Κράτους του Ιράν και πρωτότοκος γιός του Σάχη Μοχάμεντ Ρέζα Παχλαβί και της Σαχμπανού Φαράχ Ντυμπά – Παχλαβί κάλεσε τον λαό του Ιράν να πραγματοποιήσει μια μεγάλη πορεία σήμερα στις 8 το βράδυ, ώρα Ιράν, ενώ ταυτόχρονα χαιρέτησε τους εξεγερμένους πολίτες της χθεσινής μεγαλειώδους όπως ανέφερε πορείας που έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο μήνυμα του ο γιός της Σαχμπανού μεταξύ άλλων ανέφερε «Χαιρετώ όλους τους συμπατριώτες μου που κατέλαβαν τους δρόμους του Ιράν, χθες Πέμπτη. Είμαι περήφανος για τον καθένα από εσάς καθώς δείξατε με την μαζική αυτή διαδήλωση πως οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος μπορούν να υποχωρήσουν και να καμφθούν, περιορίζοντας την καταστολή που έχει επιβάλει το καθεστώς.

Είμαι περήφανος για όλους εσάς που βγήκατε και «κατακτήσατε» τους δρόμους σε όλο το Ιράν, χθες βράδυ. Για όσους δίστασαν να βγούνε μαζί σας χθες, απευθύνω κάλεσμα για σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ προκειμένου με την κοσμοσυρροή που θα δημιουργηθεί να καμφθεί η καταστολή που έχει επιβάλει το καθεστώς. Ελάτε με τους συμπατριώτες μας!

Παρακαλώ επίσης όλους εκείνους που ηγούνται στις ομάδες πολιτών που έχουν δημιουργηθεί, να οδηγούν τον κόσμο σε μια κοινή πορεία προκειμένου να δημιουργηθεί μια «λαοθάλασσα» που όμοια της δεν θα έχει δει ποτέ ξανά το Ιράν. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα βγείτε στους δρόμους με κομμένο το ίντερνετ και τις επικοινωνίες.

Καθώς το καθεστώς προσπαθεί να διακόψει τις επικοινωνίες. Ωστόσο πρέπει να μείνετε και εσείς ενωμένοι με τους διαδηλωτές. Ξέρω ότι δεν θα εγκαταλείψετε αυτή τη μεγαλειώδη διαμαρτυρία στους δρόμους του Ιράν. Η νίκη είναι δική μας!»