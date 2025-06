Για ίδρυση Εθνικής και Δημοκρατικής Κυβέρνησης στο Ιράν μετά την πτώση του καθεστώτος μιλά στο χθεσινό του μήνυμα ο εξόριστος γιος του Σάχη της Περσίας, Ρέζα Παχλαβί ενώ δηλώνει ανοιχτά ότι θέλει να επιστρέψει στη χώρα του.

Χαρακτηρίζοντας τον σημερινό ανώτατο πολιτειακό άρχοντα του Ιράν, Χαμενεΐ, ως «τρομαγμένο ποντίκι που έχει χάσει τον έλεγχο των πραγμάτων» και καλώντας τον λαό της Περσίας σε εξέγερση ο εξόριστος γιος του Σάχη της Περσίας και διάδοχος του αυτοκρατορικού θρόνου, Ρέζα Παχλαβί, ανέφερε σε χθεσινό του μήνυμα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ ώρα Αμερικής, πως έχει ετοιμάσει σχέδιο εκατό ημερών αν υπάρξει πτώση του καθεστώτος.

Αναλυτικά το μήνυμα του γιου της «Σαχμπανού» Φαράχ Ντυμπά και του Σάχη της Περσίας αναφέρει: «Η Ισλαμική Δημοκρατία έφτασε στο τέλος της και πέφτει. Ο Χαμενεΐ κρύβεται υπόγεια σαν τρομαγμένο ποντίκι και έχει χάσει τον έλεγχο των πραγμάτων.

Αυτό που ξεκίνησε είναι μη αναστρέψιμο. Το μέλλον είναι λαμπρό και θα περάσουμε μαζί αυτή την τροπή της ιστορίας. Αυτές τις δύσκολες ημέρες, η καρδιά μου είναι (κοντά) σε όλους τους ανυπεράσπιστους πολίτες που έχουν τραυματιστεί, θύματα πολέμου και των κατηγοριών του Χαμενεΐ. Δουλεύω χρόνια για να μην πάρει φωτιά η χώρα μας, τη φωτιά του πολέμου. Το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι το τέλος του 46ετους πολέμου της με το Ιράν (εννοώντας με τους πολίτες).

Το σύστημα καταστολής του καθεστώτος καταρρέει. Χρειάζεται μόνο μια δημόσια εξέγερση για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης για πάντα. Τώρα είναι η ώρα να σταματήσουμε, η ώρα να πάρουμε πίσω το Ιράν. Ας έρθουμε όλοι μαζί, από το λιμάνι Abbas μέχρι το λιμάνι Ranzali, από την πόλη Shiraz μέχρι την πόλη Isfahan, από την πόλη Tabriz μέχρι την πόλη Zahedan, από την πόλη Mashhad μέχρι την πόλη Ahwaz, από την πόλη Shahrkard μέχρι και την πόλη Kermanshah και ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς. Ας μην ανησυχούμε για το αύριο μετά την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν δεν θα έχει εμφύλιο πόλεμο και αστάθεια.

Έχουμε ένα σχέδιο για το μέλλον του Ιράν και την ευημερία του. Είμαστε έτοιμοι για τις πρώτες εκατό ημέρες μετά την πτώση, το πέρασμα και την ίδρυση εθνικής και δημοκρατικής κυβέρνησης, για το έθνος του Ιράν και στα χέρια του έθνους.

Προς τον στρατό, την αστυνομία, την ασφάλεια και τις κρατικές δυνάμεις, πολλοί από τους οποίους μου στέλνουν μηνύματα αυτές τις ημέρες (απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο): Για την προστασία του καθεστώτος του οποίου η πτώση έχει ξεκινήσει και σίγουρα δεν θα βρεθεί μπροστά στο έθνος του Ιράν. Μην πέφτεις με το σάπιο καθεστώς. Σώσε τη ζωή σου με το να είσαι δίπλα στο έθνος. Διαδραματίστε ιστορικό ρόλο στην υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συμβάλετε στην οικοδόμηση του μέλλοντος του Ιράν. Το ελεύθερο και ευημερούμενο Ιράν είναι μπροστά μας. Ελπίζω να είμαι μαζί σας σύντομα. Ζήτω το Ιράν! Ζήτω το έθνος του Ιράν!».

My Fellow Countrymen,



