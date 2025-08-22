Με ένα ποίημα και ένα πίνακα ζωγραφικής τιμούν τη μνήμη της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, που πέθανε στα 32 της χρόνια, η γνωστή εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη και ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος.

Η ζωγράφος φιλοτέχνησε τον πίνακα «Το πέρασμα Queensboro» και ο κ. Σαββόπουλος έγραψε το ποίημα «Προσευχή».

Η Μίνα Βαλυράκη αναδημοσίευσε στο Facebook την ανάρτηση του ψυχίατρου η οποία έγραφε «ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Για την Λένα Σ. Το ποίημά μου «Προσευχή» συναντά το έργο της Mina Papatheodorou-Valyraki με θέμα τη γέφυρα – το πέρασμα Queensboro στη Νέα Υόρκη. Ποίηση και ζωγραφική συναντιούνται εδώ σε μια σιωπηλή συνομιλία· μια γέφυρα ανάμεσα στο φως, τη μνήμη και την απουσία της Λένας Σαμαρά».

Μάλιστα η Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη συνόδευσε την αναδημοσίευση με το δικό της μήνυμα: «Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ το συγκινητικό ποίημα του Savvas Savvopoulos αφιέρωμα στη ΛΕΝΑ ΜΑΣ στη Λένα της καρδιάς μου στη ΛΕΝΑ που όλη η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΗΣΕ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΡΕΠΕ!!! ταξιδεύει σαν ήλιος το κορίτσι μου πέρα απ’ την Queensboro bridge να συναντήσει τον Ήλιο το Μέγα».

Το ποίημα του Σάββα Σαββόπουλου στη μνήμη της Λένας Σαμαρά με τίτλο «Προσευχή»:

Η βροχή σε ρίχνει

στη λάσπη·

το πρόσωπό σου

ορθώνεις,

κυκλάμινο.

Στα μάτια σου

ουράνια τόξα

έσταζαν δάκρυα

από ρωγμές.

Χαρμολύπη σε σμίλευε·

τα παιχνίδια σου

χάριζες στα παιδιά.

Εσύ στις λεωφόρους

μιλούσες στους άστεγους,

ήξερες τη γλώσσα τους.

Τη νύχτα, στο φεγγάρι,

έλεγες τα μυστικά σου.

Ύστερα σιωπή.

Από μέταλλο

η γέφυρα Queensboro·

λιμουζίνες σαν σκιές,

ποδηλάτες και πεζοί

το ποτάμι αγνοούσαν.

Ο East River — αδιάφορος

για όλα.

Εσύ

στεκόσουν ανάμεσα

στο Εδώ και στο Εκεί.

Ταλαντευόσουν.

Στο γκρίζο ουρανό

περίμενες καλοκαίρι,

μα ο ήλιος σε τύφλωνε.

Ούτε κατάλαβες

τον Αύγουστο·

ήταν παγωμένος,

σαν απουσία.