Υπεράνθρωπη μάχη για να κρατήσουν τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη και της συζύγου του Γεωργίας, στη ζωή έδιναν οι γιατροί του Ευαγγελισμού, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρουν.

Η 32χρονη έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από διαδοχικές επιληπτικές κρίσεις και μια ανακοπή. Στο Σισμανόγλειο εξετάστηκε από νευρολόγο, παθολόγο και οφθαλμίατρο οι οποίοι την υπέβαλαν σε βιοχημικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία, χωρίς να διαπιστώσουν κάτι ανησυχητικό. Επειδή όμως η ζάλη της επέμενε, έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό, σύμφωνα με πηγές του υπουργείο Υγείας.

Εκεί κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η Λένα Σαμαρά παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής. Ενώ νευρολόγοι και παθολόγοι την εξέταζαν, φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις. Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή της, όμως η κόρη του Αντώνη Σαμαρά υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει: «Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ενημερώθηκε για τα γεγονότα σε ανάρτησή του ανέφερε: «Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής.

Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κηδεία της κόρης του

Με μια ανάρτηση στα social media o πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ανακοίνωσε τη μέρα και την ώρα που θα γίνει η κηδεία της κόρης του, Λένας, η οποία έφυγε χθες Πέμπτη από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Πιο συγκεκριμένα στη σελίδα του Αντώνη Σαμαρά στο Facebook αναφέρεται: «Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00».