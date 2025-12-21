Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες διένυσαν μια αξιόλογη διαδρομή και σήμερα βρίσκονται σε μία ισχυρότερη θέση, με εύρωστους ισολογισμούς, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, απολαμβάνοντας αυξημένη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές.

Μέσα σε ένα περιβάλλον υποχώρησης των επιτοκίων, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι ανθεκτικές, καταγράφοντας κέρδη και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική. Το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες, είναι να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, να αγκαλιάσουν την καινοτομία και να στηρίξουν τη δημιουργία μίας παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας.

Η τραπεζική έχει έναν ευρύτερο ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση του αύριο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας – από τη χρηματοδότηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, έως τη διασφάλιση της συμπεριληπτικής ανάπτυξης σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, σύμφωνα με τα όσα τόνισαν τραπεζικοί παράγοντες στο πλαίσιο του 27ου Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Μετά από περισσότερο από μία δεκαετία που χαρακτηρίστηκε από αναδιαρθρώσεις, απομόχλευση και κανονιστικές προσαρμογές, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει πλέον εισέλθει σε μια περίοδο βιώσιμης ανάκαμψης και στρατηγικής ανάπτυξης.

Οι κεφαλαιακές θέσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, η ρευστότητα έχει βελτιωθεί και το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί δραστικά χάρη σε αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης και συστημικές πρωτοβουλίες.

Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανακτήσει την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την επιχειρηματικότητα, να στηρίζουν τα νοικοκυριά και να συμβάλλουν ενεργά στην εθνική ανάπτυξη.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή , είναι στρατηγική επιταγή. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και οι προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τις προσδοκίες των πελατών, τα λειτουργικά μοντέλα και τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνου.

Στον ρόλο των τραπεζών στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και στους παράγοντες που θα καθορίσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη, εστίασαν κορυφαία στελέχη του τραπεζικού τομέα, μιλώντας στο 27ο Capital Link Forum Invest in Greece που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στη Νέα Υόρκη.

Γιώργος Ζανιάς

Ο Γιώργος Ζανιάς, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, , τόνισε ότι «οι στατιστικές που δημοσιεύει ο SSM δείχνουν πως ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτόν των τραπεζών της Ευρωζώνης ενώ σε όρους συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας οι ελληνικές τράπεζες υπερτερούν ελαφρώς. Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών τώρα υπερισχύει αυτών της Ευρωζώνης ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται πολύ κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο και σίγουρα στα καλύτερά του από την είσοδο της χώρας στη ζώνη του Ευρώ. Χαρακτηριστικά της σημερινής ισχύος είναι επίσης το βελτιωμένο πλαίσιο διακυβέρνησης αλλά ο πολύ χαμηλότερος λόγος κόστους/εισόδημα (0,35 σε σχέση με 0,60 στην Ευρωζώνη).»

Επεσήμανε ότι «τα πρόσφατα πανευρωπαϊκά stress tests επιβεβαιώνουν τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν συμβάλει στην επίτευξη αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων αυτών της Ευρωζώνης ενώ τα δύο τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και η διανομή μερίσματος. Με τη δύναμη που του παρέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει αποκαταστήσει το ρόλο του στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας ενώ η πιστωτική επέκταση τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις κινείται με διψήφια ποσοστά αύξησης».

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

Ο Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Group αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασιών και στοχευμένων εξαγορών που ακολουθεί η Alpha Bank, χτίζοντας μαζί με την Unicredit ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που εξυπηρετεί τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών στους τομείς του retail, του corporate και investment banking. « H συνεργασία μας με την UniCredit παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις απρόσκοπτη πρόσβαση σε 13 επιπλέον αγορές μέσω μίας ενιαίας τραπεζικής σχέσης, ενώ παράλληλα τοποθετεί την Ελλάδα σε στρατηγική θέση σύνδεσης μεταξύ της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης» επεσήμανε και πρόσθεσε: «η εξαγορά της AstroBank καθιστά την Alpha Bank την τρίτη συστημική τράπεζα στην Κύπρο, ενώ η συγχώνευση FlexFin-ABC Factors δημιουργεί την κορυφαία πλατφόρμα factoring στην Ελλάδα, και η εξαγορά της AXIA Ventures καθιερώνει την πρώτη πλήρως ολοκληρωμένη επενδυτική τράπεζα στην Ελλάδα».

Kώστας Βασιλείου

O Kώστας Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Eurobanκ τόνισε ότι η Eurobank είναι έτοιμη να διευρύνει την παρουσία της σε νέες αγορές, τόσο μέσω οργανικής όσο και στοχευμένης μη οργανικής ανάπτυξης. Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας δημιούργησε τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο, διαμορφώνοντας τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου σε πάνω από Euro100 δις. Στρατηγικός μας στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας από διαφοροποιημένες πηγές, με επέκταση σε δυναμικές αγορές της Ευρώπης, της Ινδίας και των χωρών της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (MENA), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Χρίστος Χριστοδούλου

Ο Χρ. Χριστοδούλου Γενικός Διευθυντής Οικονομικών (CFO) και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας επεσήμανε ότι « θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό ως καθοριστικούς παράγοντες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας, παραμένοντας προσηλωμένοι στην αξιοποίηση του υπερβάλλοντος κεφαλαίου, εξισορροπώντας τις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους με την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης, τοποθετώντας την Τράπεζα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας και μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας».Τόνισε ότι «η ισχυρή κερδοφορία ενίσχυσε περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα και έχουμε σχηματίσει πρόβλεψη για διανομή 60% επί των καθαρών κερδών του Εννεαμήνου 2025 ενώ κατανείμαμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους Euro200 εκατ., στα υψηλότερα επίπεδα στην Ελληνική αγορά».

Βάλερυ Σκούμπα

H κυρία Βάλερυ Σκούμπα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της CrediaBank τόνισε ότι η τράπεζα επενδύει στην προσαρμοστικότητα και την εξέλιξη — δύο παράγοντες που καθορίζουν ποιος θα παραμείνει «όρθιος» σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Η κα. Σκούμπα τόνισε επίσης ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον επιλογή — είναι στρατηγική επιταγή, προσθέτοντας ότι σ»την CrediaBank, οι τεχνολογικές επενδύσεις είναι στοχευμένες, βιώσιμες και ανθρωποκεντρικές». Γενικότερα για τον τραπεζικό κλάδο τόνισε: « Οι κεφαλαιακές θέσεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, η ρευστότητα έχει βελτιωθεί και το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί δραστικά. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανακτήσει την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την επιχειρηματικότητα, να στηρίζουν τα νοικοκυριά και να συμβάλλουν ενεργά στην εθνική ανάπτυξη».

Σημείωσε ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά βαθιά ποιοτική και το μέλλον της τραπεζικής θα διαμορφωθεί από την ικανότητα συνδυασμού χρηματοοικονομικής πειθαρχίας με καινοτομία, καθώς και από τη δέσμευση να υπηρετηθεί ένας ευρύτερος οικονομικός και κοινωνικός σκοπός. Τα ιδρύματα πρέπει να εναρμονίσουν τους στόχους κερδοφορίας με τις υποχρεώσεις ESG, διασφαλίζοντας ότι κάθε χρηματοοικονομική απόφαση δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία.