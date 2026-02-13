Μεγάλη θλίψη έχει σκορπίσει στην κοινωνία του Τυρνάβου ο θάνατος του 27χρονου δασκάλου που εργαζόταν στο Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται πως ο 27χρονος Θ.Ζ. εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην πόλη της Κρήτης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο, γεγονός που προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα στους οικείους του.

Πώς εντοπίστηκε νεκρός

Ο 27χρονος δεν πήγε το πρωί της Τετάρτης στο σχολείο, με αποτέλεσμα συνάδελφοι και συγγενείς να τον ψάχνουν. Λίγες ώρες μετά, τον εντόπισαν στο σπίτι του νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, «ο 27χρονος εκπαιδευτικός δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα υγείας. Ήταν πάντα χαμογελαστός, όπως λένε άνθρωποι που τον ήξεραν. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Φαίνεται να μιλάμε για αιφνίδιο θάνατο.

Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανουλίων

«Με βαθιά οδύνη και ανθρώπινο πόνο, οι πολιτιστικοί φορείς και η τοπική κοινότητα Δένδρων-Πλατανουλίων αποχαιρετούμε τον Θοδωρή Ζαμπόγια, που έφυγε αιφνίδια και τόσο πρόωρα από τη ζωή, μόλις στα 27 του χρόνια.

Γέννημα-θρέμμα των Πλατανουλίων, δάσκαλος και άνθρωπος με ήθος, ευαισθησία και αγάπη για τον άνθρωπο και τη γνώση, ο Θοδωρής υπήρξε δραστήριο μέλος της τοπικής μας κοινωνίας, γεμάτος όρεξη για ζωή, προσφορά και δημιουργία. Η απουσία του αφήνει ένα βαρύ και αβάσταχτο κενό στις καρδιές όλων μας.

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του και συμμετέχοντας στο πένθος της οικογένειάς του, η τοπική κοινότητα Δένδρων-Πλατανουλίων και οι πολιτιστικοί φορείς θα απέχουν από κάθε είδους καρναβαλική εκδήλωση.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Ρεθύμνου αποχαιρέτησε τον 27χρονο

«Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ δύσκολη ημέρα για την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Σύσσωμη η εκπαιδευτική οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον αναπάντεχο χαμό του συναδέλφου μας Ζαμπόγια Θεόδωρου, ο οποίος επί σειρά ετών υπηρέτησε ως δάσκαλος παράλληλης στήριξης σε διάφορα σχολεία της Περιφέρειάς μας.

Η απώλεια ενός τόσο νέου ανθρώπου που, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στην υπηρεσία, εργαζόταν άοκνα και προσέφερε πάντα αγόγγυστα και με ευγένεια ό,τι του είχε ζητηθεί, μας έχει πληγώσει βαθιά. Κρατάμε τις όμορφες στιγμές, το χαμόγελο και την καλοσύνη του και με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο πρωτίστως στην οικογένειά του και έπειτα σε όλους τους συναδέλφους και φίλους που νιώθουν όπως εμείς σήμερα.

Στο καλό Θοδωρή…».