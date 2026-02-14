Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε στη Λούτσα, όπου ένας 15χρονος σκοτώθηκε σε φριχτό τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα στο οποίο επέβαινε, μαζί με ακόμα δύο ανήλικους, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος.

Το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις 15χρονοι έχει καταγραφεί σε βίντεο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια χτύπησε στο αριστερό κράσπεδο και προσέκρουσε στο δέντρο.

Από τη μοιραία σύγκρουση έχασε ακαριαία τη ζωή του ο 15χρονος συνοδηγός, ενώ οι δύο ακόμη ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή του 15χρονου οδηγού, ο οποίος πήρε τα κλειδιά της μητέρας του χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, αλλά και του νεαρού που ήταν στο πίσω κάθισμα δεν κινδυνεύει. Και οι δύο φέρεται να έχουν μόνο κάποιες εκδορές και επιφανειακά τραύματα. Σήμερα θα υποβληθούν σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια εσωτερική κάκωση.

Ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, εκσφενδονίστηκε από τη θέση του. Στο νοσοκομείο, όπου έφτασαν μέλη της οικογένειάς του και εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, διαπιστώθηκε και τυπικά ο θάνατός του.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι νεαροί είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για ταχύτητα 130-150 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο από το τροχαίο και βγήκαν έξω για να δουν τι είχε συμβεί είπαν πως ο 15χρονος οδηγός αντιλήφθηκε άμεσα το τι είχε συμβεί και φώναζε «Τι έκανα; Τι έκανα;».