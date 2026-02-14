Το δικαίωμα στην τριετή φοροαπαλλαγή των ενοικίων δεν αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών με κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb. Αφορά μόνο όσους κινήθηκαν έγκαιρα και τήρησαν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ είτε τις κλειστές κατοικίες είτε τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb εξασφαλίζουν φέτος το αφορολόγητο για τα μισθώματα που εισέπραξαν το 2025 από ακίνητα τα οποία διέθεσαν στη μακροχρόνια μίσθωση. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2024 μένουν εκτός του φορολογικού μπόνους, ακόμη και αν πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του μέτρου.

Τα μυστικά των αφορολόγητων ενοικίων

ΑΚΙΝΗΤΑ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Αναλυτικά, όσοι άνοιξαν κλειστές κατοικίες ή μετέφεραν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Για τους 36 πρώτους μήνες από τον μήνα σύναψης της σύμβασης μίσθωσης δεν φορολογείται το εισόδημα φυσικών προσώπων από εκμίσθωση κατοικιών έως 120 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο του μισθωτή, εφόσον:

το εισόδημα προέρχεται από σύμβαση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία συνάπτεται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026,

εκμισθούμενη κατοικία:

α) τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη έχει δηλωθεί ως κενό ακίνητο στο έντυπο Ε2 ή δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένη, κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ιδιοχρησιμοποιούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη (έντυπα Ε1 και Ε2), ή

β) το προηγούμενο φορολογικό έτος είχε διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση με δηλωμένες τις σχετικές μισθώσεις, και

γ) ο εκμισθωτής δεν είχε υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για το ακίνητο έως την έναρξη της μίσθωσης ή, για το ίδιο διάστημα, είχε υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αν εντός της τριετίας το ακίνητο κενωθεί, η απαλλαγή παύει από το φορολογικό έτος της κένωσης, αλλά συνεχίζεται για το υπόλοιπο διάστημα εφόσον το ακίνητο εκμισθωθεί εκ νέου με μακροχρόνια μίσθωση. Αν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει από το πρώτο έτος.

Η απαλλαγή ισχύει και όταν το ακίνητο μισθώνεται για τουλάχιστον έξι συνεχόμενους μήνες σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή ένστολο προσωπικό, εφόσον δεν διατεθεί εντός της τριετίας για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων αποδεικνύεται αποκλειστικά από εμπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ ειδικά για τα έτη 2022 και 2023 απαιτείται υποβολή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2024.

Η προσαύξηση των τετραγωνικών μέτρων υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα του μισθωτή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.