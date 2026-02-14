Νυχτερινή ρωσική επιδρομή με drones είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της γυναίκα στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, ανέφεραν νωρίς το πρωί οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Οδησσού, τον Όλεχ Κίπερ, το ένα από τα πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής μονοκατοικίας.

«Δυστυχώς, μια γυναίκα είναι νεκρή εξαιτίας της επίθεσης», πρόσθεσε μέσω Telegram.

Στη Ζαπορίζια, ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ έκανε παράλληλα λόγο για έναν νεκρό και τρεις τραυματίες σε ρωσικές επιδρομές τις τελευταίες 24 ώρες στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Πολόχιβ.

Οι νέοι βομβαρδισμοί καταγράφονται καθώς νέες συνομιλίες με σκοπό την επίλυση με διπλωματικά μέσα της ένοπλης σύρραξης που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια αναμένεται να διεξαχθούν την Τρίτη και την Τετάρτη στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.