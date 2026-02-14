Την 1η Μαΐου ανοίγει τις πύλες του στο κοινό το «MERAVIA – Leonardo Limited Edition», το νέο πεντάστερο, adults-only παραθαλάσσιο resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική επένδυση υψηλών προδιαγραφών στον τουριστικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας. Η λειτουργία του νέου συγκροτήματος έρχεται να ενισχύσει στρατηγικά το αποτύπωμα της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στην περιοχή και επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ομίλου για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εξαγορά του resort ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επένδυση αγγίζει τα 45 εκατομμύρια ευρώ. Το ξενοδοχείο εντάσσεται πλέον στη συλλογή Leonardo Limited Edition, η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχεία με έντονη ταυτότητα, αρχιτεκτονική συνέπεια και ουσιαστική σύνδεση με τον προορισμό όπου δραστηριοποιούνται.

Το συγκρότημα θα διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων τα 34 είναι σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ θα προσφέρει επιλογές διαμονής με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools. Ο σχεδιασμός του εστιάζει στη διακριτική πολυτέλεια και στην αίσθηση ιδιωτικότητας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες επισκέπτες που αναζητούν ηρεμία και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γαστρονομία και την ευεξία. Τέσσερα εστιατόρια και τέσσερα bars, μία εντυπωσιακή infinity pool, ιδιωτική παραλία και ένα spa & wellness centre 600 τ.μ. συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει ποιοτικές υποδομές με προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, το MERAVIA αναπτύσσει δυναμικά τον τομέα των ιδιωτικών εκδηλώσεων και των destination weddings, αξιοποιώντας τους παραθαλάσσιους χώρους του για τελετές και δεξιώσεις που συνδυάζουν σύγχρονη αισθητική και αυθεντική μεσογειακή ατμόσφαιρα. Με την έναρξη λειτουργίας του, φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό στη Χαλκιδική και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως δηλώνει ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι: «Η επέκταση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Χαλκιδική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το πλάνο ανάπτυξής μας σε στρατηγικούς προορισμούς της Ελλάδας. Με το MERAVIA, δεν ενισχύουμε απλώς το χαρτοφυλάκιό μας. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Από την πλευρά της, η Sales & Marketing Director της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κα Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους σημειώνει ότι «Στη Leonardo Hotels, η επαφή με το brand είναι βιωματική. Μετά την επιτυχημένη παρουσία μας στα resorts της Ρόδου και του Ναυπλίου, η διαδρομή μας βρίσκει τον επόμενο σταθμό της στη Χαλκιδική. Μεταφέρουμε όλη την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε έναν νέο πόλο έλξης που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του ταξιδιώτη στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε το MERAVIA να μην είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά συνειδητός τρόπος ζωής».

Τέλος, ο General Manager του MERAVIA – Leonardo Limited Edition, κ. Αντώνης Πασπαλής υπογραμμίζει πως: «Στο MERAVIA, η φιλοξενία δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία, αλλά μια ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης. Κάθε λεπτομέρειά του έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί την ηρεμία και την αυθεντικότητα, προσφέροντας έναν χώρο όπου η πολυτέλεια γίνεται αισθητή μέσα από την απλότητα και την ελευθερία».

Το προφίλ της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean

Από το 2017, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean δραστηριοποιείται δυναμικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, ακολουθώντας μια σταθερή και στρατηγικά σχεδιασμένη πορεία επενδύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες με ξεκάθαρη ταυτότητα και σαφή τοποθέτηση στην αγορά. Η φιλοσοφία της βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, το σύγχρονο design και τη βαθιά κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει 13 ξενοδοχεία, 5 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο, με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε 16 ξενοδοχεία έως το τέλος του 2026. Κάθε νέα επένδυση υλοποιείται κατόπιν ενδελεχούς στρατηγικής ανάλυσης της αγοράς, με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και με σταθερή δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία των προορισμών όπου δραστηριοποιείται.

Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean αποτελεί μέρος του ομίλου LEONARDO HOTELS και ένα από τα πέντε επιμέρους τμήματά του. Το χαρτοφυλάκιο της LEONARDO HOTELS περιλαμβάνει έξι διακριτά brands, Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition, MASTERS και το lifestyle brand NYX Hotels, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά στην Ευρώπη, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο.