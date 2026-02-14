Η συζήτηση γύρω από την αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια έχει μετατοπιστεί και προς το ζήτημα της ποιότητας, καθώς οι τιμές των νεόδμητων διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οι περιγραφές των ακινήτων συχνά με όρους που χρησιμοποιούνται γενικά και χωρίς σαφές περιεχόμενο, δυσκολεύοντας τον αγοραστή να καταλάβει τι πραγματικά περιλαμβάνει η επένδυσή του και ποια χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στο κόστος που καλείται να πληρώσει για την αγορά ενός νεόδμητου.

Σε αυτό το περιβάλλον, γίνεται όλο και πιο αναγκαίο να υπάρχει ένα πρακτικό σημείο αναφοράς. Ένα πλαίσιο που να βοηθά τον υποψήφιο αγοραστή να αξιολογεί αν μια τιμή είναι εύλογη, αν ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στο κόστος και αν η έννοια της ποιοτικής ή πολυτελούς κατασκευής έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το ερώτημα τι είναι καλό να περιλαμβάνει ένα νεόδμητο διαμέρισμα στις αρχές του 2026 απαντάται στο βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά, προέδρου ΠΟΜΙΔΑ και επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων και Ηλία Παπαγεωργιάδη, αναλυτή-επενδυτή (Εκδόσεις Καστανιώτη), που διαπραγματεύεται κάθε πτυχή της αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου. Ειδικότερα η απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, για νεόδμητα ακίνητα με τιμή 4.000-4.500 ευρώ/ τμ δίνεται από έναν οδηγό προσδοκιών που περιλαμβάνεται στο βιβλίου και βασίζεται σε πολύμηνη συνεργασία του Ηλία Παπαγεωργιάδη με μηχανικούς, εργολάβους και μεσίτες. Οι συγγραφείς, συνομιλώντας μεταξύ τους, απευθύνονται σε πρώτο πρόσωπο στον υποψήφιο αγοραστή και καταγράφουν ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται λογικά σε αυτό το επίπεδο τιμής, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Κουφώματα: Δεν είναι λογικό να θεωρείς δεδομένο πως ένα νεόδμητο διαμέρισμα θα έχει καλά κουφώματα. Θα έπρεπε, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Είναι σκόπιμο να ελεγχθεί το θέμα και να ζητηθεί σειρά πρόσφατης παραγωγής από μεγάλη και γνωστή εταιρεία.

Το ιδεατό είναι τριπλό, άθραυστο και αδιάρρηκτο κούφωμα.

Εναλλακτικά, προτείνεται διαπραγμάτευση για νεότερη σειρά, κατά προτίμηση έως δύο ή τριών ετών.

Το μέγεθος των κουφωμάτων επηρεάζει άμεσα το κόστος· όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια, τόσο υψηλότερη η τιμή.

Ενδοδαπέδια θέρμανση: Αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα κατοίκησης.

Σε τιμές άνω των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο θεωρείται πλέον αυτονόητη.

Αποτελεί επιλογή χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, ειδικά σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας.

Αναμένεται χρήση επώνυμων και όχι χαμηλής ποιότητας υλικών.

Αντλία θερμότητας

Σημαντικό είναι να τοποθετείται η ίδια η αντλία και όχι μόνο υποδομή.

Συνιστάται επιλογή τουλάχιστον μεσαίας κατηγορίας κόστους.

Υπενθύμιση: Ιδανικά συνδυάζεται με ηλιακό θερμοσίφωνα και φωτοβολταϊκά.

Fan Coil για ψύξη

Σε τέτοιες κατασκευές προτιμώνται fan coil αντί για κλιματιστικά.

Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας καλύπτουν και ψύξη και θέρμανση.

Συνιστάται επιλογή μεσαίας ποιότητας.

Δρύινα μονοσάνιδα πατώματα

Σε ακίνητα αυτής της αξίας προτιμώνται μονοσάνιδα έναντι τρισάνιδων.

Η διαφορά ποιότητας γίνεται αντιληπτή μόνο με σύγκριση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κόλλες και ο τρόπος τοποθέτησης.

Κουζίνα

Σε ακίνητα αυτού του κόστους η κουζίνα αναμένεται να έχει αξία τουλάχιστον 6.000 ευρώ.

Προτεραιότητα έχουν η πρακτικότητα και οι λειτουργικοί αυτοματισμοί.

Συνιστάται έλεγχος πραγματικού κόστους και σύγκριση τιμών.

Μπάνια, πλακάκια, μπαταρίες

Οι επιλογές ακολουθούν τάσεις, με κυρίαρχο το γρανιτοπλακάκι.

Τα πλακάκια δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθητικά.

Οι μπαταρίες συνήθως είναι εντοιχιζόμενες, από γνωστές εταιρείες.

Στις σύγχρονες κατοικίες προτιμώνται ντουζιέρες αντί για μπανιέρες.

Ντουλάπες

Περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας.

Δίνεται η δυνατότητα για κρυφό φωτισμό.

Διευκρίνιση: Ντουλάπες από λάκα συναντώνται συνήθως σε ακριβότερα ακίνητα.

Γυψοσανίδες

Σε κατοικίες αυτού του κόστους οι γυψοσανίδες συχνά συνοδεύονται από ενσωματωμένο φωτισμό χωρίς επιπλέον χρέωση.

Smart Home

Η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης εξ αποστάσεως θεωρείται δεδομένη.

Σημασία έχει αν καλύπτει βασικές ή πιο αναβαθμισμένες λειτουργίες.

Επίσης στο βιβλίο που υπάρχουν εκτενείς και αναλυτικές αναφορές για το ζήτημα επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι αν αγοράσει κάποιος σπίτι με τιμή 4.000-4.500 ευρώ το τ.μ., το λογικό είναι να μην πληρώσει επιπλέον για τα παρακάτω:

Διαμόρφωση κήπου

Κόστος παροχών για νερό και ηλεκτρικό ρεύμα (δεν αφορά τις εγγυήσεις για τη ρευματοδότηση και υδροδότηση).

Ηλιακός θερμοσίφωνας και τοποθέτησή του

Συναγερμός ασφαλείας.

Θυροτηλέφωνο με κάμερα.

Γενικότερα, όπως επισημαίνουν σύμβουλοι ακινήτων, η αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών ενός νεόδμητου διαμερίσματος συμβάλλει στη σαφέστερη κατανόηση της αγοράς κατοικίας σε μια περίοδο αυξημένων τιμών. Η γνώση των βασικών τεχνικών και λειτουργικών παραμέτρων διευκολύνει τη σύγκριση διαφορετικών επιλογών και βοηθά στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών για το τι περιλαμβάνει ένα σύγχρονο ακίνητο αυτής της κατηγορίας.