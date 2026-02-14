Επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Άρτεμις» πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη, σχηματίστηκαν δικογραφίες -κακουργηματικού χαρακτήρα- για πορνογραφία ανηλίκων, πράξεις που έλαβαν χώρα μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκδήλωσης κατασταλτικών δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, έπειτα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριακών στοιχείων από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας άγνωστοι διαδικτυακοί χρήστες, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση σε ιστότοπους – εφαρμογές και είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν είχαν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη παροχή πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα και οι οικιακές τους συνδέσεις διαδικτύου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που υλοποιήθηκε το διάστημα από 7 έως 12 Φεβρουαρίου 2026, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, Χανίων, Λάρισας και Ορεστιάδας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 σκληροί δίσκοι Η/Υ, 3 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, 5 κινητά τηλέφωνα, κάρτα αποθήκευσης SD και κάρτα SIM.

Επιπλέον, από επιτόπιες ψηφιακές έρευνες σε ψηφιακά πειστήρια των 4 κατηγορούμενων συλληφθέντων, βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι 4 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία σε βάρος του πέμπτου κατηγορούμενου θα υποβληθεί αρμοδίως.