Με δύο μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις και πλήθος αποκριάτικων δράσεων στις γειτονιές του, ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη δίνει και φέτος το σύνθημα της γιορτής, μετατρέποντας την πόλη σε ένα πολύχρωμο σκηνικό χαράς, δημιουργίας και συλλογικής έκφρασης.

Το ιστορικό καρναβάλι του Ρέντη, που πραγματοποιείται για 32η φορά και το δυναμικά αναπτυσσόμενο καρναβάλι της Νίκαιας, συνθέτουν δύο ξεχωριστές Κυριακές, αφιερωμένες στη συμμετοχή και τη φαντασία.

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών και ΚΔΑΠ, Αφροδίτη Μάλαμα, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι: «Το καρναβάλι ξεκίνησε το 1995 από τον Ρέντη. Είχε πολύ μεγάλη απήχηση και χρόνο με τον χρόνο εξελίχθηκε, φτάνοντας να είναι το μεγαλύτερο καρναβάλι στην Αττική». Σήμερα, 15 άρματα -όλα κατασκευασμένα στο δημοτικό εργαστήριο αρμάτων και στολών- πλαισιώνουν την παρέλαση, ενώ περισσότεροι από 4.000 καρναβαλιστές, συμμετέχουν ενεργά.

Θέματα για κάθε γούστο

Το καρναβάλι του Ρέντη ξεχωρίζει για την ποικιλία των θεμάτων και την σκηνογραφική του δυναμική. Άρματα εμπνευσμένα από αγαπημένους ήρωες, παραμύθια και σύγχρονες κοινωνικές αναφορές- όπως ο Πινόκιο, ο Μπομπ Σφουγγαράκης, νεράϊδες, ζωγράφοι, μουσικοί, τρακτέρ με αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνουν τον ρυθμό της παρέλασης. Τα πληρώματα περιλαμβάνουν σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ, προσκόπους, ομάδες πολιτών και το Ειδικό Σχολείο, αναδεικνύοντας τον συμμετοχικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Όπως εξηγεί η κ. Μάλαμα, μετά τη συνένωση Ρέντη και Νίκαιας, το καρναβάλι επεκτάθηκε δυναμικά στη Νίκαια. «Συμμετέχουν σχολεία, πρόσκοποι και φορείς με μεγάλο ενθουσιασμό. Επιλέγουν οι ίδιοι τα θέματα και δημιουργούν τις στολές τους. Αυτή είναι και η διαφορά με τον Ρέντη όπου αξιοποιείται το εργαστήριο για τις στολές», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «ζούμε δύο Κυριακές πραγματικά φανταστικές».

«Στη Νίκαια η συμμετοχή φτάνει τους 3.500 καρναβαλιστές ενώ στον Ρέντη αγγίζει τους 4.500 μέχρι στιγμής», σύμφωνα με την προϊσταμένη του αρμοδίου τμήματος Δέσποινα Τρίγκα. «Προσπαθήσαμε να πιάσουμε τον παλμό της επικαιρότητας», αναφέρει διευκρινίζοντας ότι θεματικές όπως οι αγρότες παρουσιάζονται με «απόλυτο σεβασμό χωρίς διακωμώδηση» ενώ δεν λείπουν στοιχεία σάτιρας, χαράς και παραμυθιού, καθώς «για τα παιδιά γίνονται όλα για να ξεχαστούν, με τις εκδηλώσεις και τις παρελάσεις, να νιώσουμε κοινότητα αλλά και να περάσουμε όμορφα», τονίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα κουστούμια

Αναφερόμενη στις στολές των πληρωμάτων που συμμετέχουν στην παρέλαση της Νίκαιας εξηγεί: «Τα κουστούμια τα φτιάχνουν οι ίδιοι οι σύλλογοι. Εμείς βάζουμε τα άρματα και την καλή μας διάθεση και οι σύλλογοι επιμελούνται τα υπόλοιπα. Πολλά είναι αυτοσχέδια κουστούμια που είναι πολύ καλύτερα από άλλα που βλέπω στα ράφια. Βάζουν το μεράκι, την φαντασία, την αγάπη, δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλά άλλωστε για να περάσουμε καλά».

Ιδιαίτερη είναι και η συμμετοχή των παιδικών και βρεφικών σταθμών του δήμου με περισσότερα από 750 παιδιά -συνοδευόμενα από τους γονείς τους- να δίνουν το δικό τους χρώμα στις παρελάσεις. «Γενιές έχουν μεγαλώσει με το καρναβάλι του Ρέντη. Η πόλη διαμορφώνει συνειδήσεις. Είναι συγκινητικό να βλέπεις παιδιά που είχες στους παιδικούς σταθμούς, να έρχονται πλέον με τα δικά τους παιδιά», σημειώνει κ. Τρίγκα.

ÑÅÍÔÇÓ- ÊÁÑÍÁÂÁËÉÊÅÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ( ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ ÊÙÓÔÁÓ/EUROKINISSI )

Μετά το τέλος κάθε παρέλασης, η γιορτή συνεχίζεται με συναυλίες και συγκεκριμένα φέτος, στη Νίκαια με τους Prestige και στον Ρέντη με τους Desibel, ενώ σε πλατεία της πόλης πραγματοποιούνται παιδικά αποκριάτικα προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Στις 14 Φεβρουαρίου στις 11 π.μ. στην πλατεία Χαλκηδόνας, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν παράσταση με ανιματέρ, γαϊτανάκι, ταχυδακτυλουργό, ξυλοπόδαρο, face painting από το ‘Ατελιέ των χρωμάτων΄, shooting gallery, φουσκωτή τσουλήθρα και μουσικές από τον dj της Αποκριάς.

Την ίδια μέρα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου και ώρα 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί αποκριάτικη εκδήλωση που θα περιλαμβάνει: latin party με dj, ανιματέρ, face painting, balloon maker που θα μοιράζει σε μικρούς και μεγάλους μπαλόνια σε κάθε σχέδιο που επιθυμούν, γαϊτανάκι, magic show, bubble show, ξυλοπόδαρους και μασκότ αγαπημένων παιδικών ηρώων, ενώ 200 μπαλόνια ηλίου σε διάφορα χρώματα θα γεμίσουν την πλατεία προσφέροντας αφορμή για παιχνίδι, χορό και φωτογραφίες με χαρακτήρες όπως Mickey, Minnie, Donald , Peppa, Sonic και Olaf. Και στις δύο εκδηλώσεις συμμετέχει το τμήμα latin του ΚΔΑΠ Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η καρναβαλική παρέλαση της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στις 12 μ.μ. με εκκίνηση από την οδό Βουρνόβα και κατάληξη στην πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη. Την παρέλαση θα συνοδεύουν και κεφάτοι καρναβαλιστές, ενώ η συναυλία με τους Prestige the Band, που με τις διασκευές τους σε τραγούδια από 5 δεκαετίες υπόσχονται groovy και funky διάθεση, θα ολοκληρώσει τη γιορτή με εκρηκτικό τρόπο. Aντίστοιχα η παρέλαση στον Ρέντη θα πραγματοποιηθεί 22 Φεβρουαρίου στις 12 μμ με κίνηση από την οδό Φλέμινγκ και κατάληξη στην κεντρική πλατεία Ρέντη, θα ακολουθήσει συναυλία με το μουσικό σχήμα της Desibel στην κεντρική πλατεία Ρέντη.

Ο δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζει: «Το 32ο καρναβάλι του Δήμου μας θα ολοκληρωθεί με τις δύο μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις στις 15 Φεβρουαρίου στη Νίκαια και στις 22 Φεβρουαρίου στον Ρέντη. Παράλληλα, σε πλατείες της πόλης, πραγματοποιούνται αποκριάτικες δράσεις προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να διασκεδάσουν, να συμμετάσχουν ενεργά και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της Αποκριάς.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος μας γιορτάζει την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου με παραδοσιακά Κούλουμα, σαρακοστιανά κεράσματα και με συναυλία της Χαράς Βέρρα και του Μάκη Μπέκου, στο γήπεδο ΔΑΚΑΝ (Καραμπίνη) στην ‘Ανω Νεάπολη. Προσκαλώ δημότες και επισκέπτες σε αυτή την ανοιχτή γιορτή που ενισχύει την κοινωνική συμμετοχή και αναδεικνύει την παράδοση».

Το καρναβάλι του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη αποτελεί πλέον θεσμό με σταθερή κοινωνική ταυτότητα. Με επίκεντρο τα παιδιά, τη συμμετοχή και τη συλλογική δημιουργία επιβεβαιώνει ότι η Αποκριά δεν είναι μόνο διασκέδαση, αλλά και ευκαιρία σύνδεσης, έκφρασης και ενίσχυσης της τοπικής κοινότητας.