Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, άνοιξε τη δεύτερη ημέρα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, επιλέγοντας από το βήμα έναν σαφώς πιο συμφιλιωτικό τόνο σε σχέση με πέρσι και τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει στενή συνεργασία με την Ευρώπη για την αναδιαμόρφωση της διεθνούς τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη χρονιά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, καταλογίζοντάς τους υπερβολική εξάρτηση από τις ΗΠΑ και εξαπολύοντας σκληρές αιχμές για ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική αναφέρει η DW.

Στην τοποθέτησή του, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική αποστολή επαναπροσδιορισμού του παγκόσμιου ρόλου της Δύσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Υπό τον πρόεδρο Τραμπ οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει το καθήκον δημιουργίας ενός νέου κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα επαναλάβουν τη διαδικασία ανανέωσης και αποκατάστασης, καθοδηγούμενες από την όραση για ένα μέλλον τόσο περήφανο, τόσο κυρίαρχο και τόσο ζωτικό όσο ήταν οι πολιτισμοί μας στο παρελθόν. Και ενώ είμαστε προετοιμασμένοι, αν χρειαστεί, να το κάνουμε μόνοι μας, προτιμούμε και ελπίζουμε να το κάνουμε αυτό μαζί σας, τους φίλους μας εδώ στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ρούμπιο.

«Η μοίρα μας είναι και θα είναι πάντα αλληλένδετη»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε επίσης ότι οι ΗΠΑ θέλουν μια Ευρώπη ισχυρή και αυτάρκη, επισημαίνοντας: «Η μοίρα μας είναι και θα είναι πάντα αλληλένδετη με τη δική σας, γιατί ξέρουμε ότι η τύχη της Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ αδιάφορη για τη δική μας εθνική ασφάλεια. Το ερώτημα είναι τι προστατεύουμε, γιατί οι στρατιωτικές δυνάμεις δεν προστατεύουν κάτι αφηρημένο».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η Ουάσιγκτον συχνά εμφανίζεται «άμεση και επιτακτική στις συμβουλές που δίνει», επιχειρώντας όμως να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στη Συμμαχία. Όπως σημείωσε: «Θέλουμε συμμάχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην αισθάνεται την τάση να αμφισβητήσει τη συλλογική μας δύναμη» πρόσθεσε.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε ακόμη στις πάγιες ανησυχίες της κυβέρνησης Τραμπ για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό.

Τόνισε ότι η μαζική μετανάστευση δεν αποτελεί «ένα περιθωριακό ζήτημα χωρίς ιδιαίτερη σημασία», αλλά, όπως είπε, «συνεχίζει να αποτελεί μια κρίση που μεταμορφώνει και αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες σε ολόκληρη τη Δύση».

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε σε μια νέα οικονομική και στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δηλώνοντας:

«Μαζί, μπορούμε να επαναβιομηχανοποιήσουμε τις οικονομίες μας και να ξαναχτίσουμε την ικανότητά μας να υπερασπιζόμαστε τους λαούς μας. Ωστόσο, το έργο αυτής της νέας συμμαχίας δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη στρατιωτική συνεργασία και στην ανάκτηση των βιομηχανιών του παρελθόντος. Πρέπει επίσης να επικεντρώνεται στην προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων μας για να χτίσουμε έναν νέο δυτικό αιώνα», είπε.

Μήνυμα της ενότητας και της ανανέωσης των δεσμών

Κλείνοντας, ο Αμερικανός υπουργός επέστρεψε στο μήνυμα της ενότητας και της ανανέωσης των διατλαντικών δεσμών, τονίζοντας: «Δεν επιδιώκουμε να χωρίσουμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία και να ανανεώσουμε τον μεγαλύτερο πολιτισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας», είπε στο ακροατήριο.

Αφού παρουσίασε το όραμα της Ουάσιγκτον για την πορεία της Δύσης, ο Ρούμπιο συμπύκνωσε την προσέγγισή του λέγοντας: «Θέλουμε να το κάνουμε μαζί σας, με μια Ευρώπη που είναι περήφανη για την κληρονομιά και την ιστορία της… με μια Ευρώπη που έχει τα μέσα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τη βούληση να επιβιώσει», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλουμε συμμάχους που να είναι περήφανοι για τον πολιτισμό τους, την κληρονομιά τους και που μαζί με εμάς να είναι πρόθυμοι και ικανοί να την υπερασπιστούν. Γιατί εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να είμαστε ευγενικοί και τακτικοί φροντιστές της ελεγχόμενης παρακμής της Δύσης. Δεν επιδιώκουμε να χωριστούμε, αλλά να αναζωογονήσουμε μια παλιά φιλία», πρόσθεσε ο Αμερικανός διπλωμάτης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Ρούμπιο έκλεισε με μια τελευταία φράση: «Το πεπρωμένο μας είναι κοινό και μας περιμένει», είπε.