Η Ευρώπη πρέπει να στραφεί σε πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη, όπως το να αποκτήσει δυνατότητες πλήγματος σε μεγάλο βάθος και να εξετάσει πώς η πυρηνική αποτροπή της Γαλλίας μπορεί να ενταχθεί στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ευρώπη παρακμάζει και υπερασπίστηκε τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υπερβολών των social media.

«Είναι η σωστή στιγμή για τόλμη. Είναι η σωστή στιγμή για μια ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει να λειτουργεί ως γεωπολιτική δύναμη.

Ρωσία και Ουκρανία στο επίκεντρο

Ο Μακρόν, που ετοιμάζεται να μπει στον τελευταίο χρόνο της θητείας του, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει μια επιθετική Ρωσία ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει υποχώρηση στις ρωσικές απαιτήσεις ή μια προσωρινή συμφωνία που δεν θα επιλύει τα βασικά ζητήματα.

Διαβουλεύσεις για την πυρηνική αποτροπή

Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε την έναρξη ευρύτερων διαβουλεύσεων για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις με Βρετανούς και Γερμανούς αξιωματούχους.

«Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε και να οργανώσουμε ξανά την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, γιατί η προηγούμενη είχε σχεδιαστεί την εποχή του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ανοίξει στρατηγικός διάλογος με τον καγκελάριο Μερτς και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί η γαλλική πυρηνική αποτροπή σε αυτό το νέο πλαίσιο.

Αιφνιδιαστική ακύρωση Ρούμπιο και ευρωπαϊκή δυσαρέσκεια

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε σαφές μήνυμα για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, ακυρώνοντας αιφνιδιαστικά προγραμματισμένη συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους για τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στην Ουκρανία.

Η απόφαση αυτή ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες να εντάξουν τους Ευρωπαίους στον αμερικανικό σχεδιασμό για την επίλυση της σύγκρουσης.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε την ακύρωση «εξωφρενική», ενώ οι Financial Times σχολίασαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Μερτς: Τα όρια της αμερικανικής ισχύος

Ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ έχουν φτάσει στα όρια της δυνατότητάς τους να δρουν μόνες ως παγκόσμιος ηγέτης.

Αποκάλυψε επίσης ότι είχε τις πρώτες συνομιλίες με τον Μακρόν για το ενδεχόμενο η Γερμανία να ενταχθεί στη «γαλλική πυρηνική ομπρέλα».

Ο Μερτς τόνισε ότι η διεθνής τάξη όπως ήταν γνωστή έχει αλλάξει, ενώ σε αγγλική παρέμβαση υπογράμμισε ότι ούτε οι ΗΠΑ μπορούν να πορευτούν μόνες τους στη νέα εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων.

«Ας αποκαταστήσουμε και ας αναζωογονήσουμε μαζί την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είπε.

Παράλληλα, επέκρινε την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, απορρίπτοντας τον «πολιτισμικό πόλεμο» του κινήματος MAGA και υπερασπιζόμενος το ελεύθερο εμπόριο και τις διεθνείς συμφωνίες.

Ευρωπαϊκή αυτονομία χωρίς εγκατάλειψη του ΝΑΤΟ

Ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την υπερβολική εξάρτησή της από τις ΗΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει αποδυνάμωση ή εγκατάλειψη του ΝΑΤΟ.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη Διάσκεψη του Μονάχου «σεισμογράφο» των σχέσεων ΗΠΑ–Ευρώπης και είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε την Ευρώπη να επιστρέψει δυναμικά στη διεθνή σκηνή.