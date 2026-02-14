Οι αγρότες παρέμειναν όλη τη νύχτα μπροστά από τη Βουλή, έχοντας παρατάξει δεκάδες τρακτέρ μετά το μαζικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Tο μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να αποχωρήσουν από την Αθήνα, στέλνοντας ωστόσο το μήνυμα πως οι κινητοποιήσεις τους δεν τελειώνουν εδώ.

Τα περίπου 40 τρακτέρ παρέμειναν σταθμευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του δρόμου. Η αποχώρησή τους από το Σύνταγμα αναμένεται να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έφτασαν στην πρωτεύουσα, ενώ η ΕΛΑΣ έχει γνωστοποιήσει ότι θα συνοδεύσει τα τρακτέρ εκτός Αθηνών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων υπογράμμισαν ότι η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο τα βασικά ζητήματα του κλάδου παραμένουν ανοιχτά.

Οι αγρότες προειδοποιούν με συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων.

Παράλληλα, ζητούν αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ζημιάς, ενώ θέτουν ως προτεραιότητα και τη διασφάλιση βιώσιμων τιμών πώλησης των προϊόντων τους.

Στο μεγάλο συλλαλητήριο συμμετείχαν πάνω από 2.500 άτομα, ανάμεσά τους όχι μόνο αγρότες αλλά και πολίτες ή εργαζόμενοι άλλων κλάδων που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση λέγοντας:

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκπροσωπώντας το μπλόκο Ε–65 και τη γραμματεία της Επιτροπής, αναφέρθηκε στη διάρκεια και την ένταση του αγώνα τους:

«Λειτουργήσαμε κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σαν ένα μπλόκο 55 μέρες, γιατί αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, μαζί βεβαίως με τη δική σας συμπαράσταση», είπε, για να συμπληρώσει:

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες».

Στο μεταξύ, οι αρχές εγκατέστησαν σταθμούς απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, προκειμένου να απολυμανθούν τα τρακτέρ για προληπτικούς λόγους λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Συμβολική στήριξη από συλλόγους και φορείς

Στη διαδήλωση συμμετείχαν και άλλοι φορείς, όπως η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο Σύνταγμα εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Παρόντες ήταν και εργαζόμενοι από σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά, που διαμαρτυρήθηκαν για το νομοσχέδιο σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο ψηφίστηκε λίγο αργότερα στη Βουλή με 158 ψήφους υπέρ και 134 κατά.

Το μήνυμα της κυβέρνησης και τα μέτρα

Από κυβερνητικής πλευράς, τονίζεται ότι «οι πόρτες είναι πάντοτε ανοιχτές» για διάλογο με τους αγρότες, τόσο για διαρθρωτικά ζητήματα όσο και για θέματα που σχετίζονται με τη νέα ΚΑΠ.

Η κυβέρνηση επικαλείται τη δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε μετά τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, η οποία περιλαμβάνει παράταση στο φθηνό ρεύμα, απαλλαγή από ΦΠΑ στο αγροτικό πετρέλαιο, έκπτωση 100% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και κάλυψη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στο 100%.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στην ΕΡΤ, η σχετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο αναμένεται να έχει ψηφιστεί έως το τέλος του μήνα, ενώ την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών για επανυπολογισμό των λίτρων ανά καλλιέργεια.

Παρουσία πολιτικών αρχηγών

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μανόλης Χνάρης.