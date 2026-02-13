Λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Παρασκευής 12/2 έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών. Λίγο πριν τις 15:00 οι αγρότες ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους για το Σύνταγμα. Τα τρακτέρ, μαζί με λεωφορεία που μεταφέρουν αγρότες, κινούνται προς το κέντρο της Αθήνας, μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών.

Η ΕΛ.ΑΣ. εγκατέστησε δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου πέρασαν τα τρακτέρ για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται πως αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς έφτασαν στην Αττική από στεριά και θάλασσα προκειμένου να διαδηλώσουν για τα αιτήματα -που όπως υποστηρίζουν- δεν έχουν ικανοποιηθεί.

«Δεν έχω να σπουδάσω το παιδί μου»

Αγρότες από Λάρισα, Αχαΐα, Βόλο, Προμαχώνα και πολλές ακόμη περιοχές άρχισαν να φτάνουν με πούλμαν στην Ομόνοια για να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 16: 00 στο Σύνταγμα.

Όπως αναφέρουν, ήρθαν στην πρωτεύουσα καθώς οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν τους καλύπτουν.

Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 16:00 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να βρεθούν δεκάδες τρακτέρ τα οποία θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Στόχος των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα που θα βρεθούν στην Αθήνα, είναι να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Εντωμεταξύ, στο Σύνταγμα βρίσκεται σε εξέλιξη και συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμενόταν προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18:00 και 19:00.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.