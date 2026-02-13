Πανελλαδική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή, 13/2 οι αγρότες μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Το ραντεβού για τη διαδήλωση στο Σύνταγμα έχει δοθεί για το απόγευμα και δεκάδες τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Επίσης τα εργατικά κέντρα και συνδικάτα, τα οποία θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους.

Στις 16:00 η συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00 και τελικός προορισμός θα είναι το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα κα να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Έφτασαν στην Αθήνα οι αγρότες των Χανίων

Περίπου 130 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά θα συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και έφτασαν στον Πειραιά λίγο μετά τις 6:00 σήμερα, Παρασκευή.

Όπως δήλωσαν χθες, Πέμπτη κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στο πλοίο για Πειραιά είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

40 τρακτέρ θα έχουν φτάσει στις Αφίδνες στις 12:00

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.