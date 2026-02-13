Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποιούν σήμερα Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 16:00 στο Σύνταγμα, όπου αναμένεται να σταθμεύσουν δεκάδες τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην πρωτεύουσα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν περίπου 130 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και έφτασαν λίγο μετά τις 6:00 το πρωί.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται να έχουν φτάσει έως τις 12:00 στις Αφίδνες Αττικής, συνοδεία οχήματος της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Σημειώνεται ότι λόγω της καθόδου των αγροτών, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.