Το πλαίσιο απενεργοποίησης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα επανακαθορίζει η ΑΑΔΕ προσαρμόζοντας τις διαδικασίες στα όρια που έθεσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο, τον περασμένο Οκτώβριο, έκρινε αντισυνταγματικό το «πάγωμα» ΑΦΜ για λόγους φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η απενεργοποίηση ΑΦΜ μπορεί να γίνει είτε αυτεπάγγελτα από τη Φορολογική Διοίκηση είτε κατόπιν αίτησης του ίδιου του φορολογούμενου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου ένα φυσικό πρόσωπο διαθέτει περισσότερους από έναν ΑΦΜ, γεγονός που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που οδήγησαν στην απενεργοποίηση. Ωστόσο, όσο ο ΑΦΜ παραμένει απενεργοποιημένος, δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο.

Οι περιπτώσεις απενεργοποίησης

Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προχωρήσει σε απενεργοποίηση ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στις εξής περιπτώσεις:

1. Εφόσον διαπιστώνεται ότι, φυσικό πρόσωπο, διαθέτει πέραν του ενός ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος ενημερώνεται από την Φορολογική Διοίκηση ώστε να προβεί σε απενεργοποίηση των επιπλέον ΑΦΜ υποβάλλοντας τη δήλωση Δ213 «Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ», μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου».

Ομοίως, αν διαπιστωθεί από τον ίδιο τον φορολογούμενο η ύπαρξη πέραν του ενός ΑΦΜ υποβάλλει τη δήλωση Δ213 «Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ», μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» ζητώντας την απενεργοποίηση των επιπλέον ΑΦΜ πέραν του ενός. Εάν ο φορολογούμενος μετά την ενημέρωσή του δεν προσέλθει να υποβάλλει τη σχετική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση, προβαίνει σε απενεργοποίηση των ΑΦΜ πέραν του ενός.

Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη διενέργεια διαπιστωτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους ΑΦΜ απεικονίζει πληρέστερα την πραγματική εικόνα του φορολογουμένου. Ο ΑΦΜ αυτός ορίζεται ως ο παραμένων και ενημερώνεται με την πλήρη εικόνα του φορολογουμένου. Αρμόδια για την απενεργοποίηση των πλεοναζόντων ΑΦΜ είναι η Φορολογική Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο ΑΦΜ που διατηρείται.

Ενδεικτικά, για την επιλογή του παραμένοντος ΑΦΜ, λαμβάνονται υπόψη οι εταιρικές συμμετοχές, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι δηλωθείσες σχέσεις, η ύπαρξη ακινήτων, οχημάτων, οφειλών κ.α. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις απενεργοποίησης ΑΦΜ.

2. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή χρησιμοποιήθηκε πλαστό ταυτοποιητικό έγγραφο για την απόκτηση του ΑΦΜ.