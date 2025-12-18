Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την Α. 1181/2025 απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, προχωρά σε ένα κομβικό βήμα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών Φορολογικού Μητρώου. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η νέα απόφαση, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη Διοίκηση καθώς κωδικοποιεί όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο Φορολογικό Μητρώο από το 2014 έως σήμερα, θεσπίζοντας ένα ενιαίο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Με αυτήν απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την απόδοση και διαχείριση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (έναρξη, διακοπή, μεταβολές).

Μεταξύ άλλων, στη νέα απόφαση προβλέπεται:

Η έννοια της αδρανοποίησης επιχειρήσεων. Η ΑΑΔΕ, με οίκοθεν διαδικασίες, για σκοπούς εκκαθάρισης του Φορολογικού Μητρώου από λανθασμένες ή μη ενεργές εγγραφές, δύναται να θέτει, με κεντρικές διαδικασίες, ΑΦΜ σε μη ενεργή κατάσταση.

Η καταχώρηση εγγυτέρων συγγενών ή κληρονόμων στο Φορολογικό Μητρώο, με την υποβολή του εντύπου Δ210 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από οποιονδήποτε εξ αυτών, χωρίς να απαιτείται πλέον η ρητή συγκατάθεση των λοιπών, με προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομικής δραστηριότητας και αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στις υφιστάμενες διαδικασίες μητρώου, όπως:

ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του φορολογικού μητρώου με μητρώα άλλων φορέων

αξιοποίηση του Προσωπικού Αριθμού στην ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το ΠΔ 40/2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00