Με στόχο την ενίσχυση των μόνιμων εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής, τα οποία ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ στη διετία 2024-2025, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προωθούν νέες παρεμβάσεις το επόμενο έτος για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος». Στόχος είναι η ενίσχυση των έξτρα φορολογικών εσόδων από τη φοροδιαφυγή, τα οποία αποτελούν το «κλειδί» που θα ανοίξει την «πόρτα» για νέες φοροελαφρύνσεις και παροχές.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026, που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προβλέπει σειρά μέτρων για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και τη μείωση της φοροαποφυγής, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια.

Ειδικότερα, στη λίστα των νέων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται: