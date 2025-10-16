Με στόχο την ενίσχυση των μόνιμων εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής, τα οποία ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ στη διετία 2024-2025, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προωθούν νέες παρεμβάσεις το επόμενο έτος για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος». Στόχος είναι η ενίσχυση των έξτρα φορολογικών εσόδων από τη φοροδιαφυγή, τα οποία αποτελούν το «κλειδί» που θα ανοίξει την «πόρτα» για νέες φοροελαφρύνσεις και παροχές.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026, που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προβλέπει σειρά μέτρων για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και τη μείωση της φοροαποφυγής, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια.
Ειδικότερα, στη λίστα των νέων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται:
- Ψηφιακή τιμολόγηση και δελτία αποστολής παντού. Το 2026, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ξεκινώντας σταδιακά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026. Παράλληλα, επεκτείνεται το Ψηφιακό Πελατολόγιο και στον κλάδο των εκδηλώσεων, ενώ από τον Σεπτέμβριο 2025 είχε ήδη γίνει υποχρεωτικό για συνεργεία, φανοποιεία, χώρους στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων. Επιπλέον, η υποβολή ψηφιακών δελτίων αποστολής καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους κλάδους, διασφαλίζοντας πλήρη εικόνα της διακίνησης αγαθών στην ελληνική αγορά. Στόχος είναι η μείωση της παραοικονομίας και η ταχύτερη ανίχνευση περιπτώσεων φοροδιαφυγής.
- Ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) στην ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων για κάθε φορολογούμενο, επιτρέποντας αυτόματους και μαζικούς ελέγχους. Η ΑΑΔΕ θα μπορεί έτσι να εντοπίζει αδήλωτα ακίνητα, αδήλωτα τετραγωνικά και αδήλωτα ενοίκια, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της φορολογικής διοίκησης.
- Τεχνητή νοημοσύνη και επιχειρησιακή ανάλυση. Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων (BI & Data Analytics), που θα αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη προτύπων μη συμμόρφωσης και τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί Σύνθετο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης (CRM) και Επιχειρησιακού Κινδύνου (ERM) για την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση κινδύνων φορολογικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.
- Φορολόγηση κρυπτονομισμάτων και προκαταρκτικές αποφάσεις. Εντός του 2026 ολοκληρώνεται η νομοθεσία για τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, καλύπτοντας τα σημερινά κενά και διευκρινίζοντας τη φορολογική μεταχείριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός των «προκαταρκτικών φορολογικών αποφάσεων» (advance tax rulings), που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα φορολογηθούν οι μελλοντικές τους συναλλαγές ή επιχειρηματικές κινήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ασφάλεια.