Με τον ρυθμό ανάπτυξης να τοποθετείται στο 2,4% για το 2026, το οικονομικό επιτελείο ολοκληρώνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατίθεται στη Βουλή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων και παροχές δημοσιονομικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ, τα οποία κατευθύνονται κυρίως σε φορολογούμενους με παιδιά, νέους έως 30 ετών, μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, αλλά και ένστολους.

Το προσχέδιο προβλέπει μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ένα νέο πακέτο παροχών το 2026. Αυτό θα αποκαλυφθεί τον Απρίλιο, όταν η Eurostat πιστοποιήσει το αποτέλεσμα και θα έχει ξεκαθαρίσει το μέγεθος του επιπλέον δημοσιονομικού χώρου. Η στρατηγική θυμίζει το φετινό μοντέλο, όταν επιβεβαιώθηκε η υπεραπόδοση του 2024 και ανακοινώθηκαν μέτρα 1,1 δισ. ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, ενοίκια και αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επενδύσεις

Για το 2026 προβλέπεται εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2%, με το ΑΕΠ να αγγίζει τα 260 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές αναμένεται να κινηθούν ανοδικά κατά 4,5%, ενώ οι εισαγωγές θα αυξηθούν κατά 4,6%. Το μεγάλο στοίχημα του οικονομικού σχεδιασμού είναι οι επενδύσεις που υπολογίζεται να φτάσουν τα 17 δισ. ευρώ, αν και η επίτευξη των στόχων συνοδεύεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Ήδη για το 2025 η ανάπτυξη έχει αναθεωρηθεί ελαφρά προς τα κάτω, στο 2,2% από 2,3%.

Η πρόβλεψη για χαμηλότερη τιμή στο πετρέλαιο Brent, στα 64 δολάρια το βαρέλι από 67,7 φέτος, δίνει ανάσα στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση περιορίζεται στο 1,7% το 2026 (από 1,9% το 2025), ενώ η δημόσια κατανάλωση θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα, στο 0,7% από 1,4%.

Αγκάθι ο πληθωρισμός

Η ακρίβεια παραμένει επίμονη. Ο πληθωρισμός αναθεωρείται στο 2,6% για το 2025 και στο 2,2% για το 2026, με τον εναρμονισμένο δείκτη στο 3,3% και 2,2% αντίστοιχα. Παράλληλα, η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία: σε εθνικολογιστική βάση θα διαμορφωθεί στο 7,4% το 2026, ενώ με βάση την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ θα υποχωρήσει στο 8,6% από 9,1%.

Πρωτογενές πλεόνασμα

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 προβλέπεται στο 2,4% του ΑΕΠ, με το οικονομικό επιτελείο να θεωρεί πιθανό να ξεπεραστεί ο στόχος – όπως συμβαίνει και φέτος με εκτίμηση πάνω από 4%. Το 2024 το πλεόνασμα έκλεισε στο 4,8% του ΑΕΠ. Οι πρωτογενείς δαπάνες, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αυξηθούν κατά 3,6% το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, υποχωρώντας από το 145% του ΑΕΠ στο 140%.