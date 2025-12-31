Ο διευθυντής σύνταξης της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Yeni Bakış και επιχειρηματίας Γιουσούφ Κισά δήλωσε ότι ήρθε η στιγμή να αποκαλύψει μια διαθήκη που κουβαλούσε μέσα του επί χρόνια, προχωρώντας σε σοβαρές δηλώσεις. «Το να γνωρίζεις ότι περίπου 80 Ελληνοκύπριοι αποκεφαλίστηκαν και ρίχτηκαν σε ένα πηγάδι και να σιωπάς, πολλές φορές δημιουργεί στον άνθρωπο έντονη ηθική δυσφορία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όταν αυτό το ζήτημα σου έχει μεταφερθεί ως διαθήκη από κάποιον που αγαπάς πολύ, το βάρος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο».

Ο Κισά δήλωσε ότι κατά την περίοδο που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είχε ακόμη γεννηθεί. Ανέφερε πως το πρόσωπο που του το αποκάλυψε, γεννημένο το 1942, στο οποίο ο ίδιος οφείλει πολλά και του οποίου το χρέος, όπως είπε, δεν μπορεί ποτέ να ξεπληρώσει, απεβίωσε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Σύμφωνα με όσα του διηγήθηκε, το 1963, μπροστά στα μάτια του, περίπου 80 Ελληνοκύπριοι, χωρίς να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό, αποκεφαλίστηκαν και ρίχτηκαν σε ένα πηγάδι. Ο Κισά ανέφερε ότι το πρόσωπο αυτό του είπε πως τη σφαγή τη διέπραξε ο ίδιος του ο θείος. Τόνισε επίσης ότι τότε θέλησε να φέρει το θέμα στη δημοσιότητα μέσω της εφημερίδας, αλλά ο ηλικιωμένος άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο «İhtiyar» (ο Γέροντας), δεν το επέτρεψε.

Ο Γιουσούφ Κισά δήλωσε ότι αργότερα το θέμα αυτό του παραδόθηκε ως διαθήκη. Όπως είπε, ο «İhtiyar», ο οποίος του αποκάλυψε το χωριό όπου βρίσκονται θαμμένοι και τη θέση του πηγαδιού, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο λίγο μετά το περιστατικό και άνοιξε εκεί επιχειρήσεις. Ο Κισά ανέφερε ότι γνώρισε τον «İhtiyar» στο Λονδίνο και ότι όταν επέστρεψε στην Κύπρο το 2003, εκείνος εγκαταστάθηκε επίσης στο νησί, με τον ίδιο να τον επισκέπτεται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα.

Όπως περιέγραψε, μια ημέρα που πήγαιναν μαζί για φαγητό, ο «İhtiyar» του διηγήθηκε ξανά την υπόθεση, λέγοντάς του ότι περίπου 80 Ελληνοκύπριοι αποκεφαλίστηκαν και ρίχτηκαν σε πηγάδι από τον θείο του, και ότι μετά το γεγονός φοβήθηκε και διέφυγε στο Λονδίνο. Ο Κισά ανέφερε ότι θέλησε να δημοσιοποιήσει το θέμα τα πρώτα χρόνια που η εφημερίδα άρχισε να εκδίδεται, αλλά εμποδίστηκε από τον «İhtiyar».

«Μου το άφησε ως διαθήκη. Μου είπε: “Αφού πεθάνω, γράψε το στην εφημερίδα, πες τα όλα, ανέφερε πού βρίσκεται το πηγάδι”», δήλωσε ο Κισά, προσθέτοντας ότι με τη σημερινή του αποκάλυψη επιθυμεί να εκπληρώσει αυτή τη διαθήκη που του είχε ανατεθεί.