Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση Ρωσίας – Δύσης δίνει η υπόθεση της φερόμενης επίθεσης με ουκρανικό drone κατά της προεδρικής κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, καθώς οι ρωσικοί ισχυρισμοί έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι διαθέτει «αδιάσειστα στοιχεία», ενώ η Ουάσινγκτον – και ειδικότερα η CIA – φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ουκρανία στόχευσε την κατοικία του Ρώσου προέδρου.

Ο ρωσικός ισχυρισμός για το «αρχείο πτήσης»

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν drone που κατευθυνόταν προς την περιοχή όπου βρίσκεται μία από τις επίσημες κατοικίες του Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τη Μόσχα, από τα συντρίμμια ανακτήθηκε αρχείο πτήσης, το οποίο – όπως υποστηρίζει – αποδεικνύει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε ως τελικό προορισμό την προεδρική κατοικία.

Ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το σύστημα πλοήγησης του drone και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τα παρουσιάσει και σε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό της περί στοχευμένης επίθεσης.

Οι σχετικές αναφορές μεταδόθηκαν αρχικά από ρωσικά κρατικά πρακτορεία και αναπαράχθηκαν ευρέως από φιλορωσικά μέσα, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί το ίδιο το υποτιθέμενο «αρχείο πτήσης» ή να έχει υπάρξει ανεξάρτητη επαλήθευση της αυθεντικότητάς του.

Η εκτίμηση της CIA και η ενημέρωση Τραμπ

Στον αντίποδα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, αναφέρουν ότι η CIA δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Πούτιν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αμερικανική εκτίμηση είναι πως τα ουκρανικά drones ενδέχεται να στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όχι την προεδρική κατοικία. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση φέρεται μάλιστα να μεταφέρθηκε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις εξελίξεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει σαφή πρόθεση δολοφονίας ή άμεση απειλή κατά του Ρώσου προέδρου.

Διεθνείς αντιδράσεις και σκεπτικισμός

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απορρίψει κατηγορηματικά τους ρωσικούς ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «προπαγανδιστικό αφήγημα». Παρόμοια στάση τηρούν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η Ρωσία δεν έχει προσκομίσει ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επικοινωνιακής σύγκρουσης γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να επιχειρεί να παρουσιάσει το Κίεβο ως δύναμη που κλιμακώνει επικίνδυνα τη σύγκρουση, και τη Δύση να αμφισβητεί τη ρωσική αφήγηση.

Αρχείο πτήσης ή εργαλείο παραπληροφόρησης;

Το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: το «αρχείο πτήσης» που επικαλείται η Ρωσία αποτελεί πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο ή μέρος μιας πολιτικής και επικοινωνιακής στρατηγικής;

Μέχρι να παρουσιαστούν συγκεκριμένα δεδομένα και να υπάρξει ανεξάρτητος έλεγχος, η υπόθεση του drone στο Νόβγκοροντ παραμένει ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο αφηγήσεων ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση — με δύο εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το ίδιο γεγονός.