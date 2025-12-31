Συνεχίζεται η έρευνα για τα δύο ηλικιωμένα αδέλφια που έχασαν τη ζωή τους από φωτιά στη Ναύπακτο το 2024, καθώς η υπόθεση άνοιξε ξανά, με νέα μαρτυρία να αναφέρει ότι όρισαν σε μια διαθήκη την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο.

Μετά την αποκάλυψη ότι βρέθηκαν πέντε «ύποπτες» διαθήκες, συγγενής της 89χρονης και του 84χρονου που έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε ότι έμαθε την ύπαρξη οικιακής βοηθού μετά τον θάνατό τους, παρά το γεγονός ότι μιλούσαν τακτικά.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα», είπε χαρακτηριστικά στο Live News.

«Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Οι αντιφάσεις

Ο συγγενής των δύο νεκρών υποστήριξε ότι η οικιακή βοηθός που φέρεται να κληρονόμησε τα αδέλφια, έπεσε σε αντιφάσεις για τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή του Mega, η γυναίκα ανέφερε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο σπίτι, χωρίς να έχει καεί το σπίτι όμως.

«Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική», είπε στο Live News.

«Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.