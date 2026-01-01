Με το μισθό του Ιανουαρίου, πάνω από 1,5 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα δουν αυξήσεις στα καθαρά ποσά των αποδοχών τους.

Οι αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους προκύπτουν με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας η οποία φέρνει μικρότερες κρατήσεις φόρου εισοδήματος. Η μείωση των συντελεστών και της μηνιαίας παρακράτησης φόρου οδηγεί σε ελαφρύνσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν ακόμη και με δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι της νέας φορολογικής κλίμακας είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, αλλά και οι μισθωτοί με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα. Όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ (700-800 ευρώ καθαρά το μήνα) θα δουν άμεσα τη διαφορά, καθώς μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος σε κάθε μισθοδοσία.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ, θα έχει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος σχεδόν 2.500 ευρώ, ποσό που προσεγγίζει τους δύο μισθούς. Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα κερδίζει 86 ευρώ τον μήνα ή περίπου 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ τρίτεκνος εργαζόμενος με αποδοχές 1.291 ευρώ θα δει αύξηση 93 ευρώ μηνιαίως.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Μισθωτός με τέσσερα παιδιά και καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ, δηλαδή περίπου 2,3 μισθούς. Στον αντίποδα, περιορισμένο ή και μηδενικό παραμένει το όφελος για χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά, όπου η μηνιαία αύξηση κινείται σε μονοψήφια επίπεδα.

Η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει οριζόντια τους συντελεστές για όλους, με πρόσθετες μειώσεις για όσους έχουν παιδιά. Για νέους έως 25 ετών μηδενίζεται ο φόρος στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος με το όφελος να φτάνει τα 563 ευρώ τον χρόνο για έναν νέο με ετήσιο εισόδημα από 11.000 έως 12.000 ευρώ και τα 1.043 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχει ετήσιο εισόδημα από 13.000 έως 14.000 ευρώ.

Ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται και για την ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών. Ειδικότερα, για νέους εργαζόμενους ηλικίας 26-30 ετών που θα φορολογούνται πλέον με συντελεστή μόλις 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος, προκύπτουν ελαφρύνσεις:

390 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 13.000 ευρώ.

780 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 15.000 έως 16.000 ευρώ

1.040 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 17.000 έως 18.000 ευρώ.

Όσο αυξάνεται το εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, τόσο μεγαλώνει και το καθαρό όφελος.