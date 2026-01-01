Απρόοπτο σημειώθηκε στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του The Voice of Greece, προκαλώντας γέλιο στο πλατό. Το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο Χρήστος Φερεντίνος τραγουδούσε στη σκηνή, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να παρασύρεται από τον ρυθμό και τη γιορτινή ατμόσφαιρα, κάνοντας στη σκηνή ένα αυθόρμητο stage diving.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, λέγοντας on air: «Έσκισα το παντελόνι μου, αναγκαστικά θα το βγάλω!», ενώ οι coaches δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Ο Πάνος Μουζουράκης αστειεύτηκε λέγοντας: «Πάρε εσύ τον Καπουτζίδη στην ομάδα σου, θα πάρω εγώ τον Φερεντίνο», με τον Γιώργο Μαζωνάκη να συμπληρώνει: «Και θα πει το τραγούδι “Θα τα σκίσω τα ρούχα μου”».

Τότε, ο Χρήστος Φερεντίνος πρότεινε στον παρουσιαστή: «Θες παντελόνι; Σου κάνει;», με τον Γιώργο Καπουτζίδη να απαντά: «Θα βρω ένα. Κάπου θα έχουμε».