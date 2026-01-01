Καρέ καρέ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας μια απίστευτη ληστεία που σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τρίτης (30/12), όταν άνδρας προσποιούμενος τον αστυνομικό πλησίασε ανυποψίαστο πολίτη με σκοπό να του αφαιρέσει χρήματα. Συγκεκριμένα, ο δράστης πλησίασε 33χρονο που στεκόταν σε στάση λεωφορείου σε κεντρική περιοχή του Αγίου Δημητρίου για να του κάνει «έλεγχο». Ο ληστής του πήρε τελικά το πορτοφόλι, ενώ το θύμα αντέδρασε με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψέ το Mega, ο δράστης λίγο μετά τις 8 το βράδυ οδηγώντας επιβατικό όχημα, πλησίασε έναν 33χρονο που βρισκόταν σε στάση λεωφορείου στην περιοχή. Παριστάνοντας τον ένστολο, του ζήτησε επιτακτικά να σηκώσει τα χέρια, προκαλώντας του φόβο και αιφνιδιασμό. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, άρπαξε από την τσάντα του θύματος το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 200 ευρώ.

Όταν ο 33χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, επιχείρησε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση μεταξύ τους. Παρά τη συμπλοκή, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.