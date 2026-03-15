Ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας τον Πανιώνιο με 79-71, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι έξαλλος με τους οπαδούς των γηπεδούχων και να σχολιάζει και την αποβολή του Εβάν Φουρνιέ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν, έστω δύσκολα, τη νίκη, με τον προπονητή τους να είναι εκνευρισμένος λόγω των όσων έγιναν και συνθημάτων που φώναξαν για τον ίδιο οι οπαδοί των «κυανέρυθρων».

«Έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, έχουμε Τρίτη – Πέμπτη παιχνίδια , είμαστε 4 νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό, έπρεπε να βάλουμε τον Βεζένκοφ, τον Μόρις και τον Γουόκαπ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, για να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Ότι κερδίσαμε είναι σημαντικό», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας και συνέχισε.

«Όσο χαλαρός και να είμαι, ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιώνιου. Μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, μεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες κλπ. Θεωρούν ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε «ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα». Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει».

Τέλος, σε ερώτηση για το σκηνικό με τον Φουρνιέ και την αποβολή του, είπε: «Τι σχόλιο θέλετε να κάνω για αυτό; Είναι αυτό που σας λέω. Ακόμα και στα court seats, είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί… Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στον Πανιώνιο εγώ, την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την επόμενη βγήκαμε 3οι και έφυγα, αφήνοντας μισθούς από τον Πανιώνιο και σε ανταπόδοση είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».