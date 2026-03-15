Δύσκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός στο κλειστό της Γλυφάδας απέναντι στον μαχητικό Πανιώνιο για την 21η αγωνιστικής της Basket League.

Οι «ερυθρόλευκοι», χωρίς τον Έβαν Φουρνιέ που αποβλήθηκε για επεισόδιο με φίλαθλο των γηπεδούχων, κινδύνεψαν να χάσουν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα από τους «κυανέρυθρους», ωστόσο έστω και στο τέλος σοβαρεύτηκαν και πηραν τη νίκη με 79-71.

Για τον Ολυμπιακό επέστρεψε ορεξάτος ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε 24 πόντους, ενώ είχε και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη για τους Νεοσμυρνιώτες 21 πόντους είχε ο Τόμασον.

Στο πρώτο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 14-9, ο Πανιώνιος πλησίασε σε 15-17, αλλά με ένα 6-0 έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 15-23.

Στην δεύτερη περίοδο με το σκορ 21-28 στο 14’ αποβλήθηκε ο Φουρνιέ, με τους γηπεδούχους να κάνουν μια πολύ καλή περίοδο και να κλεινουν το πρώτο ημίχρονο στο 35-39.

Η τέταρτη περίοδος ήταν συγκλονιστική. Ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά με 64-63 με τρίποντο του Τόμασον, αλλά ήρθε η απάντηση από τον Ολυμπιακό με μεγάλο τρίποντο του Λαρεντζάκη για το 68-72 και κάρφωμα του Τζόουνς για το 68-74, στην συνέχεια ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε και ο Ολυμπιακός έφυγε από την Γλυφάδα με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-58, 71-79