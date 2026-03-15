Χωρίς να συναντήσει μεγάλη δυσκολία ο Κολοσσός επικράτησε στην Ρόδο του Ηρακλή με 98-85 για την 21η αγωνιστική της Basket League.

Η ομάδα της Ρόδου από το ξεκίνημα της αναμέτρησης πήρε τον έλεγχο και με πρωταγωνιστές στην επίθεση τους Νίκολς, Μακ και Γκαλβανίνι, βρήκε αρκετές λύσεις στο σκοράρισμα και κατάφερε να πάρει τους βαθμούς.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Κολοσσός βελτίωσε το ρεκόρ του στο 6-13, συνεχίζοντας την προσπάθειά του για καλύτερη θέση στη βαθμολογία.

Από την πλευρά του Ηρακλή, παρά την ήττα, ξεχώρισε ο Μωραΐτης με 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε και ο Στρονγκ που σημείωσε 18 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85